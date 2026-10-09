Loteos ilegales en La Plata: rechazaron la excarcelación de los tres detenidos

La Cámara de Apelaciones y Garantías ratificó la decisión de mantener en prisión a Francisco Vila Basualdo, su exesposa Eugenia Martínez y Nadia Antonella Lima. La causa investiga presuntas estafas inmobiliarias y podría sumar nuevas denuncias.

Los tres detenidos por la causa de los loteos ilegales en La Plata seguirán presos luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazara los pedidos de excarcelación. De esta manera, los jueces confirmaron la resolución que había adoptado la jueza Marcela Garmendia.

Los procesados son Francisco Vila Basualdo, su exesposa Eugenia Martínez y Nadia Antonella Lima, investigados por presuntas estafas relacionadas con distintas operaciones inmobiliarias. Por el momento, los tres continuarán detenidos en una cárcel común.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, quien busca determinar las responsabilidades de los acusados en las maniobras denunciadas.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, los terrenos se comercializaban con promesas de urbanización y escrituración individual, aunque no reunían las condiciones legales necesarias para concretar esos proyectos. Las operaciones bajo sospecha involucran emprendimientos inmobiliarios en La Plata.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que Lima cambió de defensa. Sus nuevos abogados son Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, quienes ya aceptaron el cargo y trabajan en las próximas presentaciones que realizarán en el expediente.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan las maniobras denunciadas y no se descarta la incorporación de nuevos casos.