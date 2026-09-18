Loteos ilegales en La Plata: una detenida y hay orden de arresto para otras tres personas

La justicia penal de La Plata ordenó detener a cuatro imputados en la causa que investiga presuntas estafas en torno a loteos ilegales. Por el momento sólo fue arrestada Milena del Sol Dell'Aqua, por lo que buscan a los otros imputados: el empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, Eugenia Martínez y Nadia Antonella Lima.

La resolución de la jueza Marcela Garmendia se dio ayer en la causa que lleva adelante el fiscal Juan Menucci, en donde están involucrados desarrolladores, inmobiliarias y escribanías. Según pudo saber EL DIA, los efectivos fueron a los domicilios de todos los implicados y, más allá de que habían sido notificados, sólo detuvieron a Dell'Aqua. Cabe destacar que Vila Basualdo y Martínez son los titulares del Grupo del Sud, que tiene múltiples empresas asociadas y actividades inmobiliarias tanto en nuestra ciudad como en Mendoza.

Según el documento al que accedió este diario, se indica que la jueza resolvió ordenar la detención de las mencionadas personas, atribuyéndoles distintos grados de participación en una serie de presuntas estafas. Nadia Antonella Lima es considerada coautora de 8 hechos, Francisco Vila Basualdo y Eugenia Martínez de 10 episodios, aunque a esta última también se le atribuye ser autora de un delito de uso de documento público falso; mientras que Milena del Sol Dell’Aqua es considerada partícipe necesaria de 6 hechos. Estas imputaciones se fundamentan en los artículos 55, 172 y 296, en relación con el artículo 292, primer párrafo, del Código Penal.

A todos ellos se les ordenó el secuestro de sus respectivos teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo de uso personal que pudieran llevar consigo. "Todos tienen un patrón común: la actuación coordinada y con diferentes roles de un grupo de personas, en la ejecución de supuestos desarrollos inmobiliarios con el fin de engañar a ocasionales compradores respecto de las cualidades de lo que adquirirían, para lograr hacer que se desprendan de importantes sumas de dinero que, de haber sabido lo que realmente compraban no lo habrían hecho", menciona el documento.

Según la gestión de Julio Alak, los loteos ilegales son aproximadamente 450, distribuidos en distintos barrios de la Ciudad, que abarcan 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas ya construidas y una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas, que hubieran alojado a alrededor de 165.000 personas. Frente a esa realidad con principio de consolidación, miles de familias adquirieron de buena fe supuestos “lotes” que, en numerosos casos, constituían únicamente porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que nunca reunieron las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados y generan así un perjuicio y una profunda incertidumbre jurídica para quienes invirtieron creyendo acceder legítimamente a una vivienda.

Garro, en la mira de los loteos ilegales

Como viene informando EL DIA, en la causa que investiga la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria, dedicada a la millonaria comercialización de emprendimientos urbanos irregulares en La Plata, que estaría integrada por ex funcionarios municipales y empresarios del rubro, hace 10 días se decretó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario respecto del ex jefe comunal, Julio César Garro; de la ex titular de Planeamiento, María José Botta; del ex secretario de Obras Públicas, Luis Esteban Barbier; del ex subsecretario del área, Leandro David Ronga y del ex subsecretario de Tierras, Hábitat y Viviendas, Augusto Sciarretta, por lo que la Justicia reúne elementos para analizar sus movimientos patrimoniales y detectar si existen activos sospechosos.

Se indicó que con ese objetivo se solicitaron informes a distintos organismos estatales para obtener información sensible. Los requerimientos fueron dirigidos al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires; Registro del Automotor y Créditos Prendarios; ARBA; Inspección General de Justicia; Dirección Provincial de Personas Jurídicas; ARCA; y Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, entre otros.

Estos pedidos forman parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio, los bienes registrables, las sociedades y eventuales activos vinculados a los imputados, dentro de la causa PP-06-00-059219-24/00 “Garro, Julio y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública”, en la que también figuran vinculados el ex secretario de Coordinación, Oscar Negrelli; Marcelo Genoro; Ariel Bordigoni; Cecilia Mayochi; Leandro Arrechea; Facundo Dadín; Nahuel Julián Paradela; Melisa Soledad Bonfiglio: Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.

Con más de 14 cuerpos, la instrucción tramita ahora su etapa de recolección de elementos de cargo en la UFI Nº 5, cuyo titular es Menucci. Como viene publicando EL DIA, la secretaria de Justicia local, Marina Mongiardino, acudió al Fuero Penal en octubre de 2024 para denunciar irregularidades en emprendimientos inmobiliarios, ocurridos durante la anterior gestión municipal.

Múltiples allanamientos en La Plata

Cabe recordar que el fiscal a principio de año se desplegó un amplio operativo de 16 allanamientos por presuntos vínculos a la venta ilegal de terrenos en zonas rurales, denunciada por la Municipalidad a fines del año pasado. Los operativos se realizaron en 16 domicilios, vinculados a ocho entidades diferentes, con el fin de registrar y secuestrar dispositivo electrónicos y documentación, además de realizar requerimientos formales a inmobiliarias y escribanías, en el marco de una causa que investiga los delitos de “desobediencia y estafa” y apunta a determinar la posible comercialización de lotes en emprendimientos inmobiliarios ilegales.

Una de las empresas apuntadas es “Grupo DelSud”, del que fueron allanadas sus oficinas ubicadas en la calle 37 entre 117 y 118 y un departamento en la calle 10, a nombre de Vila Basualdo. Otra de las desarrolladoras investigadas por la oferta ilegal de loteos es “Grupo Futuro” de la que la justicia allanó seis domicilios. Uno de ellos ubicado en 168 entre 527 y 528; otro en 159, entre 32 y 33; otro en 182 esquina 36; otro en 37 entre 200 y 203; y también los puestos 23 y 24 del Paseo de Compras de Ruta 36 y 517.

En los lugares se procedió a secuestrar teléfonos celulares, computadoras, tablets, material publicitario, planos, escrituras y documentación notarial, entre otros soportes informáticos y se dispuso ordenar la presentación de documentación a distintas firmas vinculadas al mercado inmobiliario para analizar operaciones de compra y venta de terrenos.

Entre las empresas a las que se les solicitó información figuran Century 21, Inmobiliaria Veimar, Inmobiliaria Urquiza y Four Capital S.A., a las que se les requirió documentación vinculada a operaciones de loteos investigados. El objetivo fue analizar escrituras, documentación notarial y registros de operaciones relacionadas con distintos proyectos de loteo, entre ellos desarrollos mencionados como “Bella Vista”, “El Paraíso” y “Los Pinares”, este último ubicado en la zona de Arana.

Los investigadores buscan determinar si las parcelas comercializadas contaban con la habilitación correspondiente y si las operaciones se ajustaban a la normativa vigente, además de establecer el circuito de comercialización y los actores involucrados.

LAS DENUNCIAS

Desde diciembre del año pasado la Municipalidad viene advirtiendo sobre la oferta ilegal de terrenos en zonas de producción rural. Los loteos y desarrollos para viviendas en esa zona, especialmente la que se encuentra en torno a la ruta 36, está prohibida. Los indicadores territoriales que se establecieron a partir del plan de ordenamiento territorial que el año pasado votó el Concejo Deliberante le otorga usos a cada área del distrito y restringe el crecimiento de la zona urbana, que fue avanzando en las últimas dos décadas de forma desordenada sobre el cordón frutihortícola.

Por lo tanto, había explicado la subsecretaria de Planeamiento municipal, Eugenia Rodríguez Daneri, “quien ofrece para la venta una parcela dentro de un macizo rural está incurriendo en desobedencia y estafa, porque está vendiendo algo que el comprado nunca podrá escriturar y donde nunca podrá tener los servicios urbanos habituales”. Entre otras zonas, se sumó la oferta por redes sociales de la venta de parcelas en el barrio Santa Marta, ubicado en 141 y 438. de El Rincón.