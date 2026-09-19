Loteos ilegales en La Plata: una mujer sigue prófuga y el empresario detenido pidió la excarcelación

El empresario, titular del Grupo Del Sud, se presentó junto a Eugenia Martínez en la DDI La Plata y quedó detenido. Su abogado Marcelo Peña ya solicitó que sea liberado. Nadia Antonella Lima continúa siendo buscada.

La investigación por presuntas estafas vinculadas con la comercialización de terrenos en La Plata sumó nuevas novedades en las últimas horas: ya son tres los detenidos y una de las imputadas continúa prófuga. Entre quienes quedaron a disposición de la Justicia se encuentra el empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, quien se presentó voluntariamente y, a través de su abogado Marcelo Peña, solicitó su excarcelación.

Vila Basualdo y Eugenia Martínez se entregaron por sus propios medios en la sede de la DDI La Plata, acompañados por Peña, luego de que la Justicia ordenara sus detenciones. De esta manera, se sumaron a Milena del Sol Dell’Aqua, quien había sido localizada y detenida en su domicilio durante los procedimientos realizados el jueves.

La única que permanece prófuga es Nadia Antonella Lima, quien también tiene una orden de detención. La Justicia busca ahora establecer su paradero mientras avanza la causa por presuntas estafas relacionadas con distintos emprendimientos inmobiliarios.

Una investigación que apunta a una operatoria organizada

Las órdenes de detención fueron dispuestas por la jueza de Garantías N° 5 de La Plata, Marcela Garmendia, a pedido del fiscal Juan Menucci, en el marco de la investigación que analiza la comercialización de terrenos y desarrollos urbanísticos que no reunirían las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso EL DIA, la pesquisa busca determinar si detrás de las operaciones existía una estructura organizada en la que distintas personas y sociedades cumplían diferentes funciones vinculadas con la comercialización, financiación, administración y documentación de los emprendimientos.

En ese expediente, Lima está señalada como presunta coautora de ocho hechos, mientras que a Vila Basualdo y Martínez se les atribuyen diez episodios. Martínez, además, está imputada por el presunto uso de documento público falso. A Dell’Aqua, en tanto, se le atribuye una participación necesaria en seis hechos.

Sophenia y Garden, en el centro de la causa

La investigación contempla operaciones vinculadas principalmente con los emprendimientos Sophenia y Garden. En el expediente se analizan las condiciones en las que habrían sido ofrecidos los terrenos y la información brindada a los compradores sobre la situación legal y urbanística de los proyectos.

En el caso de Garden, además, la Justicia investiga la presunta presentación de documentación con firmas apócrifas ante la Municipalidad de La Plata. Martínez habría intervenido en ese trámite como gestora, motivo por el cual también quedó imputada por el presunto uso de documento público falso.

La causa también puso bajo la lupa los vínculos societarios entre los principales imputados y distintas empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria. Entre ellas aparecen Grupo Del Sud, Four Capital, BASVIL y Grava Movimientos de Suelos y Venta de Materiales.

El pedido de excarcelación

Tras su presentación ante la DDI La Plata, Vila Basualdo quedó detenido y a disposición de la Justicia. Su abogado Marcelo Peña presentó este sábado un pedido de excarcelación para que el empresario pueda recuperar la libertad mientras continúa la investigación.

La solicitud deberá ser analizada por la Justicia, que deberá resolver la situación procesal del empresario y del resto de los imputados detenidos.

Mientras tanto, la búsqueda de Lima continúa y el expediente sigue con nuevas medidas destinadas a determinar el alcance de las operaciones investigadas y las responsabilidades que podrían corresponder a cada uno de los involucrados.

La causa forma parte de una investigación de mayor alcance sobre los loteos y urbanizaciones ilegales en La Plata, que también tiene bajo análisis otras operaciones inmobiliarias y, en un expediente relacionado, a exfuncionarios de la gestión municipal anterior.