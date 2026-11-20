La causa por los presuntos loteos ilegales en La Plata sumó una novedad judicial: la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal le concedió el arresto domiciliario a Francisco Vila Basualdo, titular de Grupo Delsud, y a su exesposa, Eugenia Martínez, quienes están detenidos con prisión preventiva. La decisión fue adoptada por mayoría y no implica que hayan quedado desvinculados del expediente.

La resolución fue dictada por la Sala II del tribunal, con los votos de las juezas Laura Irma Lasaga y Miriam Patricia Ermili y del juez Pablo Gamboa. La postura mayoritaria correspondió a Ermili y Gamboa, mientras que Lasaga votó en disidencia sobre la modalidad de cumplimiento de la medida.

Los camaristas confirmaron por unanimidad la preventiva que había dispuesto la jueza de Garantías Marcela Garmendia el 22 de octubre. Sin embargo, por mayoría, hicieron lugar parcialmente al recurso presentado por los defensores Rodolfo y Juan Patiño y revocaron el punto de esa resolución que había diferido el tratamiento de las medidas morigeradoras.

En sus fundamentos, la mayoría consideró que los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva pueden ser controlados mediante una modalidad menos restrictiva. Para ello ponderó, entre otros aspectos, la falta de antecedentes condenatorios. También tuvo especialmente en cuenta la situación familiar y el interés de la hija menor de edad de la pareja, que quedó al cuidado de sus abuelos maternos mientras sus padres permanecían detenidos.

Ahora, la jueza de primera instancia deberá establecer las condiciones para implementar el arresto domiciliario. Como parte de ese trámite, ya se dispuso solicitar a la Dirección de Monitoreo Electrónico relevamientos técnicos para determinar si los domicilios propuestos reúnen los requisitos para instalar el sistema de control.

La medida alcanza a Vila Basualdo y Martínez. Nadia Lima, la tercera imputada en la causa, no está incluida en esta resolución.

La investigación, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, titular de la UFIJ N.º 5 de La Plata, apunta a presuntas estafas en los emprendimientos inmobiliarios Garden y Sophenia. Según la acusación, los compradores habrían sido inducidos a creer que adquirían lotes individuales, con condiciones para construir y escriturar, cuando las operaciones se instrumentaban mediante participaciones indivisas de terrenos de mayor extensión.

En su análisis, la Cámara consideró que los emprendimientos se habrían comercializado con características residenciales -como barrio cerrado en Garden y barrio semicerrado en Sophenia- pese a que no contaban con la aprobación municipal para desarrollarse bajo esas condiciones. También señaló que los vendedores conocerían la situación real de los predios al momento de concretarse las operaciones. Para el tribunal, en esta etapa de la investigación, los elementos reunidos permiten sostener provisoriamente la hipótesis de una maniobra defraudatoria y no solamente de incumplimientos contractuales aislados.

Vila Basualdo y Martínez están acusados de diez hechos de estafa cada uno. A ella también se le atribuye el presunto uso de un documento público falso.