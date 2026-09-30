Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
TAMBIÉN UN PERITAJE AMBIENTAL

Loteos ilegales: ordenan informes psicológicos para dos imputados

Archivo

Por Redacción

En la investigación sobre presuntas estafas vinculadas a loteos y emprendimientos inmobiliarios en La Plata, el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, solicitó una prórroga para definir los eventuales pedidos de preventiva de los últimos imputados.

Sobre el caso, de acuerdo a fuentes judiciales, el abogado Marcelo Peña, defensor del empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, y de su socia Eugenia Martínez, acaba de requerir su arresto domiciliario, petición que ahora motorizó una serie de informes previos.

Según los mismos voceros, al analizar el planteo morigeratorio, la jueza de garantías Marcela Garmendia dispuso realizar -antes de emitir opinión- un peritaje ambiental sobre los domicilios denunciados y otro psicológico.

Como se sabe, la pesquisa apunta a determinar presuntas maniobras de comercialización de terrenos ofrecidos como emprendimientos inmobiliarios que, según la hipótesis fiscal, no reunirían las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.

De acuerdo con la resolución judicial, Vila Basualdo y Martínez están señalados por diez hechos irregulares, mientras que a la imputada también se le atribuye el presunto uso de documentación pública falsa.

La causa pone el foco en los emprendimientos Sophenia y Garden y en el circuito de comercialización, financiación y administración de esos desarrollos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?