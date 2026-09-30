Loteos ilegales: ordenan informes psicológicos para dos imputados

En la investigación sobre presuntas estafas vinculadas a loteos y emprendimientos inmobiliarios en La Plata, el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, solicitó una prórroga para definir los eventuales pedidos de preventiva de los últimos imputados.

Sobre el caso, de acuerdo a fuentes judiciales, el abogado Marcelo Peña, defensor del empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, y de su socia Eugenia Martínez, acaba de requerir su arresto domiciliario, petición que ahora motorizó una serie de informes previos.

Según los mismos voceros, al analizar el planteo morigeratorio, la jueza de garantías Marcela Garmendia dispuso realizar -antes de emitir opinión- un peritaje ambiental sobre los domicilios denunciados y otro psicológico.

Como se sabe, la pesquisa apunta a determinar presuntas maniobras de comercialización de terrenos ofrecidos como emprendimientos inmobiliarios que, según la hipótesis fiscal, no reunirían las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.

De acuerdo con la resolución judicial, Vila Basualdo y Martínez están señalados por diez hechos irregulares, mientras que a la imputada también se le atribuye el presunto uso de documentación pública falsa.

La causa pone el foco en los emprendimientos Sophenia y Garden y en el circuito de comercialización, financiación y administración de esos desarrollos.