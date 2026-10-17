Loteos ilegales: pidieron la prisión preventiva para el titular de DelSud

La causa que investiga los loteos ilegales en La Plata sumó un nuevo capítulo. Según pudo saber EL DIA, el fiscal Juan Ignacio Menucci solicitó que Francisco Alberto Vila Basualdo, titular de Grupo Delsud, y su exesposa Eugenia Martínez queden bajo prisión preventiva, al considerar que siguen vigentes los riesgos procesales que justificaron sus detenciones.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado de Garantías, deberá ser resuelto por la jueza Marcela Garmendia. Por el momento, se trata de un pedido de la Fiscalía y no de una decisión judicial que haya convertido las detenciones en prisión preventiva.

La medida se enmarca en una causa que busca establecer las responsabilidades detrás de la comercialización de terrenos en emprendimientos como Garden y Sophenia. La hipótesis de la acusación sostiene que se ofrecían parcelas como si fueran lotes independientes, con promesas de urbanización y escrituración individual, pese a que los predios presentaban condiciones legales y administrativas que impedían venderlos.

En el escrito, al que tuvo acceso la investigación judicial, Menucci sostuvo que existen elementos para mantener la imputación por presuntas estafas y por el supuesto uso de documentación falsa. También advirtió que la pesquisa podría ampliarse a otros episodios y maniobras a medida que avance el análisis de la prueba.

En esta línea, y de acuerdo a lo revelado por voceros del caso, uno de los puntos centrales del planteo fiscal es que, según su evaluación, persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Para sostenerlo, el funcionario repasó distintas circunstancias incorporadas al expediente, entre ellas las dificultades que habrían tenido los investigadores para ubicar a los acusados en domicilios y oficinas vinculados con la actividad comercial.

La Fiscalía también puso el foco en la posibilidad de que los imputados puedan influir sobre compradores y testigos. En ese sentido, mencionó situaciones que considera llamativas dentro de la causa, como el cambio de postura de una persona que había impulsado una denuncia y que posteriormente buscó encuadrar el conflicto como una cuestión contractual y registral, sin atribuir responsabilidad penal a los investigados.

El planteo se apoya, además, en una resolución de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata que el pasado 9 de octubre rechazó los recursos presentados contra la denegatoria de las excarcelaciones de Vila Basualdo y Martínez. Cabe marcar que en esa instancia se habían considerado plausibles los riesgos procesales, a partir de la cantidad de hechos investigados, los roles atribuidos a los acusados y la posibilidad de que pudieran influir sobre personas vinculadas con la causa.

El centro de la investigación

Más allá de la discusión sobre la situación procesal de los imputados, el pedido fiscal vuelve a poner en primer plano el funcionamiento de los emprendimientos inmobiliarios bajo sospecha. En particular, el proyecto Garden aparece como uno de los puntos sobre los que la Fiscalía reunió documentación municipal, contratos y registros de operaciones.

Según surge de las actuaciones, el predio se encuentra en una zona de características periurbanas y rurales y no contaba, durante el período examinado por el Municipio, con una subdivisión registrada que habilitara la creación de lotes individuales bajo los regímenes correspondientes.

La acusación sostiene que no se trataría de incumplimientos aislados en negocios inmobiliarios, sino de una presunta operatoria en la que habrían intervenido distintas personas y sociedades con funciones comerciales, administrativas y financieras. En ese esquema, la Fiscalía analiza los vínculos entre Grupo Delsud, Four Capital, BASVIL, Grava Desarrollos y LANIAKEA, entre otras firmas mencionadas en el expediente.

La nueva presentación se conoce después de que Lima, otra de las imputadas que permanece detenida, declarara durante alrededor de tres horas ante Menucci. En esa oportunidad, aseguró que también había sido engañada por Vila Basualdo, negó haber sido empleada o socia de Grupo Delsud y sostuvo que recibió terrenos para vender en Garden sin conocer las presuntas irregularidades.