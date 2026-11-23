Un violento episodio armado generó alarma en la Zona Norte, cuando una pelea entre dos hombres derivó en una serie de detonaciones de arma de fuego en plena vía pública. Como consecuencia de los disparos, un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones terminó con daños en una de sus puertas y en los vidrios.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 en inmediaciones de la calle 29 entre 496 y 497, donde efectivos del Comando Patrulla La Plata Norte fueron convocados a través del sistema 911 a raíz de un conflicto entre dos personas y una presunta agresión armada.

Al arribar al lugar, los policías entrevistaron con vecinos, quienes brindaron algunos detalles del incidente. Por ejemplo que antes de la balacera habían observado un enfrentamiento físico.

Según su aporte, ambos serian conocidos en la zona, mantenían problemas de vieja data y dijeron que luego del enfrentamiento se retiraron del lugar.

Sin embargo, la situación no terminó en ese cruce. De acuerdo con fuentes del caso, cuando uno de los involucrados llegó a la esquina de 497 y 29 habría efectuado varios disparos con un arma de fuego desde una motocicleta de color azul.

El presunto tirador habría apuntado hacia el lugar donde se encontraba el otro protagonista de la pelea, quien para ese momento ya se había retirado. Los disparos, sin embargo, terminaron impactando en la carrocería de un vehículo que se encontraba detenido en el lugar.

Se trataba de un Peugeot 206 de color negro, que sufrió daños en una de sus puertas y en los vidrios como consecuencia de los proyectiles. El propietario del vehículo, que no estaba lejos del rodado, igualmente resultó ileso.

La situación provocó alarma, especialmente por tratarse de un sector comercial y por la presencia de personas que podían haber quedado expuestas a los disparos.

Al momento de la llegada de los efectivos no se registraron personas lesionadas.

Tras tomar conocimiento del episodio, desde la Comisaría Decimotercera se dispuso preservar la escena hasta la llegada de los peritos. También se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata.

Al parecer, las cámaras de un supermercado podrían resultar fundamentales para reconstruir la secuencia completa y determinar los movimientos de los dos hombres antes y después de la pelea.

Ahora los investigadores buscan identificar al hombre que habría efectuado los disparos y establecer las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

La principal hipótesis apunta a un conflicto previo entre los protagonistas, aunque resta determinar qué originó la pelea y por qué terminó como semejante nivel de violencia.

De todas formas, ya nada sorprende, porque en los últimos tiempos en la Ciudad han sido frecuentes los incidentes que lejos de resolverse de manera civilizada, concluyeron a balazo limpio.