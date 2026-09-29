Luque y Cosachov harán sus últimas exposiciones

El neurocirujano y ex médico de confianza de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otra acusada declararán hoy por última vez en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron que los primeros dos imputados pronunciarán sus últimas palabras ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro.

Además, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, también hará lo propio, por lo que se espera una jornada clave y tensa en el debate que llega a su recta final.

En tanto, los sindicados que no comparecerían son el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el clínico Pedro Di Spagna, quien espera que “este calvario termine ya”.

Todos ellos se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

Por las evidencias acumuladas en su contra, Luque y Forlini son los principales acusados del juicio.

El 8, 13 y 14 de octubre se realizarán la lectura de los alegatos de la Fiscalía y las querellas, mientras que el 20, 21 y 22 será el turno de las defensas.

Con las miradas del país puestas en San Isidro, las últimas palabras de Luque, Cosachov y Forlini serán determinantes para el cierre de un juicio que no solo busca establecer responsabilidades penales, sino también echar luz sobre las condiciones en que Diego Maradona llegó al final de su vida.

Luego del bochornoso y escandaloso documental protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, que derivó en la nulidad del primer debate, el segundo proceso se acerca a su final.

Por su parte, el juicio por jurados populares que tiene como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid está demorado por un planteo de recusación.