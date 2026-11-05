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SAN CARLOS

Madrugada “poco dulce” en un local de medialunas

Archivo

Por Redacción

Una pareja que trabajaba en una panadería de calle 143 y 42, fue víctima de un violento robo durante la madrugada del 1º de noviembre. El hecho ocurrió alrededor de las 05.40 cuando un delincuente ingresó al local “La Esquina de la Medialuna”, los amenazó con un arma y exigió la entrega del dinero de la caja.

Según la denuncia, el asaltante vestía ropa deportiva negra y llevaba un pasamontañas. La empleada le entregó unos 150 mil pesos en efectivo que había en la caja registradora. Luego, el delincuente obligó a ambos trabajadores a ingresar al baño y los dejó allí encerrados, tras colocarles precintos en las manos.

A los pocos minutos, el hombre escapó del lugar a bordo de un vehículo. La pareja logró cortar los precintos con una tijera que encontraron cerca de la caja y constató además el faltante de un morral gris y negro, que contenía una billetera y documentación personal.

El asaltante actuó con el rostro cubierto y no pudo ser reconocido.

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