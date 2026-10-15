Maradona: la acusación cerró sus alegatos y pidió penas más duras

Con un alegato de fuerte tono acusatorio, Fernando Burlando cerró ayer la etapa de alegatos de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El abogado de Dalma y Gianinna pidió 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 para Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. A los tres les atribuyó el delito de homicidio simple con dolo eventual, al sostener que conocían los riesgos que corría el exfutbolista y actuaron con indiferencia frente a su estado de salud.

La audiencia, que se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, marcó el cierre de las exposiciones de la Fiscalía y las querellas. En su presentación, Burlando también reclamó penas para otros tres acusados, pidió que las inhabilitaciones profesionales comiencen a regir desde el momento de una eventual condena y solicitó la inmediata detención de Luque, Forlini y Cosachov si se dicta un fallo condenatorio en los términos que planteó.

“Hoy tenemos una cita con la historia”, dijo al comenzar su exposición, en la que dividió sus argumentos en diez capítulos. Sostuvo que Maradona fue abandonado por quienes debían cuidar su salud durante la internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

“Ellos sabían que iba a pasar esto”, afirmó, al cuestionar la conducta de los profesionales. También sostuvo que no hubo una complicación imprevisible y que el paciente habría podido sobrevivir si recibía atención médica oportuna. En otro tramo, describió lo ocurrido como “una ronda de muerte alrededor de Maradona” y aseguró que los acusados dejaron librado a su suerte el estado de salud.

Además de los 15 años para Luque, los 12 para Forlini y los 10 para Cosachov, el abogado reclamó cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz, a quien acusó de homicidio culposo. Para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de Enfermería Mariano Perroni pidió cuatro años y seis meses de prisión para cada uno, también por homicidio culposo.

En cambio, solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra. Con ese planteo, coincidió con la Fiscalía y con los demás representantes de la familia que ya habían desistido de acusarlo.

Durante el alegato, el equipo de Burlando repasó la atención que recibió Maradona tras la operación por un hematoma subdural y durante los días de internación domiciliaria. La acusación cuestionó, entre otros puntos, la falta de controles adecuados, la ausencia de aparatología médica, las señales de alarma que habrían sido advertidas por distintas personas y la falta de respuestas ante el deterioro.

La abogada Silvia Petroff, integrante del equipo, sostuvo que los acusados incumplieron obligaciones propias de sus funciones y que, durante los 14 días que Maradona permaneció en la vivienda, se agravó su cuadro de salud. Fabián Améndola, por su parte, defendió la acusación por dolo eventual contra Luque, Forlini y Cosachov y se diferenció de otros querellantes respecto de Díaz: afirmó que el psicólogo tomó decisiones que incidieron en el sistema de control del paciente y pidió que responda penalmente.

El cierre de la acusación también dejó expuestas diferencias entre los representantes de los hijos y las hermanas de Maradona. El martes, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, había reclamado 12 años de prisión para Luque y Forlini, 14 para Cosachov y 12 para Díaz, a quien atribuyó homicidio simple con dolo eventual.

Con los alegatos de la Fiscalía y las querellas concluidos, el debate entrará ahora en la etapa de las defensas. Las exposiciones comenzarán el martes 20 de octubre con los abogados de Carlos Díaz y Agustina Cosachov. Luego será el turno de las defensas de Luque y Forlini, mientras que el jueves 22 alegarán los representantes de Almirón y Perroni.