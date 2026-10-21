Maradona: las defensas de Díaz y Cosachov pidieron la absolución

En la recta final del juicio por la muerte de Diego Maradona, las defensas del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov pidieron la absolución de ambos acusados y apuntaron contra la investigación, las pruebas reunidas y las responsabilidades que les atribuyeron las partes acusadoras. Mientras los abogados de Díaz sostuvieron que el especialista en adicciones no tuvo intervención determinante en el desenlace, el defensor de Cosachov cuestionó el accionar de la prepaga Swiss Medical y afirmó que su clienta recibió información incompleta sobre el estado de salud del exfutbolista.

Las exposiciones se realizaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en el inicio de la última semana de alegatos. La jornada tuvo dos momentos: primero, el pedido de absolución de Díaz y, después, una extensa presentación en defensa de Cosachov, quien no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba a su abogado, Vadim Mischanchuk.

Los abogados Luciano Zorrilla y Diego Olmedo sostuvieron que no existen pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal a Díaz, acusado en el marco de la causa por la muerte del Diez. Uno de los ejes de su planteo fue que las distintas acusaciones no lograron ponerse de acuerdo sobre qué conducta concreta debía reprochársele ni sobre el delito por el que tendría que responder.

“Las mismas acusaciones no lograron ponerse de acuerdo”, planteó Zorrilla, al remarcar las diferencias entre los pedidos de pena y las calificaciones sostenidas por fiscales. En ese sentido, cuestionó que se pretenda responsabilizar al psicólogo por el fallecimiento sin identificar qué norma habría infringido ni qué riesgo concreto habría generado su intervención.

Olmedo, por su parte, insistió en que Díaz era especialista en adicciones, no médico, y que su tarea estaba vinculada al tratamiento del consumo problemático de alcohol y drogas, no a las cuestiones clínicas.

“Díaz hacía 15 días que conocía a Maradona”, recordó el abogado, quien cuestionó que se le atribuyera la responsabilidad por decisiones que, según su postura, excedían sus funciones profesionales. Además, negó que el psicólogo hubiera podido representarse la posibilidad de la muerte y afirmó que la acusación no logró demostrar que su conducta hubiera contribuido al desenlace.

Al cerrar su exposición, pidió la absolución y dejó una definición dirigida a los jueces: “Acá no hay que buscar una sentencia ejemplar, sino justa. Una ejemplar puede ser injusta”.

Luego fue el turno de Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien también solicitó la absolución. El letrado rechazó que se hubiera probado una conducta dolosa o negligente de su clienta y sostuvo que, para dictar una condena, se necesita certeza sobre la responsabilidad penal.

Una parte central de su alegato estuvo dirigida contra Swiss Medical y, en particular, contra la información que -según denunció- recibía la médica durante la atención de Maradona.

Otro de los abogados de la médica, Martín Etchart, pidió su absolución por la presunta falsedad ideológica y planteó, de manera subsidiaria, que ese delito estaba prescripto. La defensa también solicitó que no se le imponga una inhabilitación para ejercer la medicina.

Para hoy están previstas las exposiciones de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y de Nicolás D’Albora, representante de Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios. Ambos enfrentan pedidos de penas de entre 10 y 16 años de prisión.