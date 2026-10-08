Marchan a Tribunales por Agustín González

Familiares de Hugo Agustín González se concentrarán esta jornada frente a los Tribunales de La Plata para reclamar celeridad en la causa por el crimen del joven, ocurrido en noviembre de 2025 en Tolosa. La protesta coincidirá con la audiencia preliminar del debate oral, una instancia que genera expectativa pero también preocupación entre sus seres queridos.

La familia sostiene que el proceso acumula demoras y teme que el juicio pueda ser fijado recién para 2030. “Para nuestra familia esto es muchísimo tiempo. Son años de espera, de dolor y de incertidumbre”, expresaron al convocar a la movilización.

El reclamo también apunta a conocer por qué los acusados continúan detenidos en una alcaldía. “No nos dieron ninguna explicación de por qué tanta demora en realizar el juicio”, denunciaron.

Agustín fue asesinado durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025, en 118 y 521. Según la investigación, tras una discusión en la vía pública, un joven regresó armado y efectuó al menos cuatro disparos. Dos impactaron en González, quien murió poco después en el Hospital Gutiérrez.