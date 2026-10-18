Marchan en La Plata para reclamar justicia por la muerte del joven Luis Yauri

Familiares y allegados al joven Luis Yauri, de 15 años, que perdió la vida tras el letal impacto de un colectivo de la Línea Este convocan a una movilización para mañana por la tarde. La iniciativa busca exigir respuestas a las autoridades y repudiar la rápida liberación del conductor involucrado.

La concentración central tendrá lugar el 19 de octubre a las 14 horas en la intersección de diagonal 80 y calle 117, el mismo cruce donde ocurrió el fatal episodio. Desde ese punto, los manifestantes marcharán hacia Plaza San Martín para luego culminar el recorrido frente a la Comisaría Segunda, situada en la avenida 38 entre 7 y 8. A través de afiches colocados en la vía pública, indicaron: "No podemos quedarnos callados ante un hecho tan injusto. Invitamos a todos los que quieran acompañarnos en este pedido de justicia".

El siniestro vial se registró el pasado 5 de octubre de 2026. Según denuncian los carteles elaborados por la familia, el chofer embistió con su unidad al menor y lo arrastró varios metros. Las graves lesiones sufridas le provocaron la muerte al adolescente. Los allegados de la víctima sostienen que el colectivero circulaba a "alta velocidad", un detalle evidenciado por las marcas de las ruedas sobre el asfalto de la diagonal.

Además del pedido de una condena firme, el entorno del joven reprocha la falta de humanidad y empatía del chofer, ya que acusan que nunca se acercó para verificar el estado de salud de la víctima tras el choque. La indignación de los allegados radica en la decisión de liberar al implicado a escasas horas del suceso. Ante este escenario, la familia concluyó: "Esto no puede quedar impune".