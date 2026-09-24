"Que no quede en el olvido": convocan a marchar por el siniestro fatal de 164 y 65

Familiares y allegados de Atilio Miguel Parra, el vecino de 45 años que falleció el 11 de septiembre tras sufrir un siniestro vial a bordo de su moto Mondial Max, en Los Hornos, realizarán este viernes una manifestación para pedir justicia por el fatídico hecho, en el que además estuvo involucrado un joven de 19 años al comando de una camioneta Fiat Fiorino.

La convocatoria tendrá lugar a las 17 horas en 44 y 197 de la localidad de Lisandro Olmos, en donde residía. Sus familiares aseguraron que "será una manifestación totalmente pacífica, sin cortes de calle". "Sólo buscamos visibilizar el caso y pedir que se investigue", expresaron.

"Atilio perdió la vida y pedimos que su caso no quede en el olvido. Pedimos que la justicia actúe y que la causa avance", añadieron.

Parra circulaba a bordo de su motocicleta color rojo cuando, por causas que todavía son materia de investigación, cuando protagonizó una colisión con el vehículo utilitario.

El siniestro se produjo en inmediaciones de las calles 164 y 65. Tras el impacto, Parra quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permaneció internado hasta que falleció a raíz de las lesiones sufridas.

Los dos vehículos involucrados, la motocicleta Mondial Max y la Fiat Fiorino, quedaron secuestrados a disposición de la investigación, mientras se realizan las pericias destinadas a establecer la mecánica del choque y las responsabilidades en el hecho.

Parra (45) tenía todo listo para casarse la próxima semana y estaba a punto de recibirse de pastor.

“El hecho no tuvo difusión y su familia pide justicia. Pedimos que se investiguen las responsabilidades y que la causa avance. El imputado iba a alta velocidad, no contaba con licencia de conducir y chocó a Atilio, que llevaba casco. El daño fue irreversible para la vida“, indicaron.