En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas y sociales se movilizaron en distintos puntos del país para reclamar por el fin de los femicidios y las distintas formas de violencia machista. El contexto es extremadamente grave, ya que, según datos del Observatorio Nacional MuMaLá, entre el 1° de enero y el 20 de noviembre de 2026, en Argentina se registraron 266 femicidios, uno cada 29 horas.

Del total informado, 194 casos corresponden a femicidios directos, mientras que el relevamiento incorpora además otras categorías vinculadas a la violencia de género: 32 femicidios vinculados; nueve trans/travesticidios; 10 suicidios feminicidas; 21 muertes ocurridas en contextos de narcotráfico y crimen organizado; un crimen de odio y nueve muertes violentas asociadas al género.

A la cifra de asesinatos se suman 788 intentos de femicidio, un dato que permite dimensionar la cantidad de episodios de violencia extrema que no terminaron con la muerte de las víctimas.

Uno de los datos centrales del informe está relacionado con el vínculo entre las víctimas y sus agresores. El 62 por ciento de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares, lo que vuelve a mostrar que una parte significativa de estos crímenes se produce dentro de relaciones de proximidad.

El lugar donde ocurrieron los asesinatos también resulta significativo: el 61 por ciento de las víctimas fue asesinada en una vivienda.

En cuanto a las modalidades utilizadas, el 28 por ciento de los femicidios fue cometido con arma blanca, mientras que el 27 por ciento fue perpetrado con armas de fuego. En tanto, el 17 por ciento correspondió a golpes y el 11 por ciento a casos de asfixia.

Otro 10 por ciento fue incluido en la categoría “otros” y en el 7 por ciento restante no se consignaron datos.

El relevamiento también expone la existencia de antecedentes de violencia en una parte de los casos. Según Mumalá, el 11 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su agresor.

A su vez, el 66 por ciento tenía una orden de restricción y el 14 por ciento contaba con botón antipánico al momento del crimen.

Estos datos adquieren especial relevancia desde la perspectiva judicial, debido a que muestran que en una proporción de los casos existían intervenciones previas y medidas de protección destinadas a evitar nuevos episodios de violencia.

Respecto de la situación de los agresores, el informe señala que el 33 por ciento se dio a la fuga, mientras que otro 13 por ciento permanecía prófugo.

Además, en el 16 por ciento de los casos el femicida se suicidó, mientras que el 12 por ciento intentó hacerlo. El 11 por ciento de los agresores tenía antecedentes y el 5 por ciento pertenecía a fuerzas de seguridad.

La edad promedio de los agresores fue estimada en 36 años, mientras que la de las víctimas fue de 37.

Un grave impacto

Las consecuencias de los femicidios no terminan con la muerte de las víctimas. De acuerdo con el relevamiento, 207 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres.

El informe indica además que el 41 por ciento de las víctimas eran madres, mientras que entre las mujeres asesinadas hubo 30 niñas y adolescentes menores de 18 años y 21 mayores de 60.

Asimismo, MuMalá consignó que al menos tres víctimas estaban embarazadas y que el 9 por ciento de las mujeres asesinadas había estado desaparecida antes de ser encontrada.

Desde 2015, la organización lleva contabilizados 3.258 casos de femicidios en el país. El relevamiento vuelve a poner el foco sobre una problemática que atraviesa el sistema de prevención, las fuerzas de seguridad y la Justicia, particularmente en aquellos casos en los que existían denuncias o medidas de protección previas.

En La Plata, de los 24 homicidios que se registraron en lo que va del año, tres de ellos quedaron catalogados como femicidios: el de la comerciante de barrio Norte asesinada en 37 entre 9 y 10; el de Barrio Hipódromo (39 entre 121 y 122) y el de Lisandro Olmos (66 entre 197 y 198). Por eso también el #25N se sintió en la Ciudad, con una nutrida movilización por las calles del Centro.