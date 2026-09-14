Marcos Gómez cuestionó la suspensión de la baja de la imputabilidad: "Basta de poner palos en la rueda"

Marcos Gómez, padre de la pequeña Kim, expresó su malestar por la decisión de la jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. A través de una entrevista, remarcó la necesidad de priorizar el cumplimiento de las normativas vigentes y relató su lucha diaria.

“La escuché a Marta, la conozco. Quizás un poco molesto. Justo salió el impulso con lo que pasó con mi nena y, si hoy es una herramienta más que está para utilizar, que se pongan trabas no está bueno”, lamentó Gómez durante una entrevista en la señal televisiva Todo Noticias. En esa línea, también respondió a las polémicas versiones de la magistrada, quien sugirió de forma pública una posible caída accidental de la niña desde el auto en movimiento: “Cada vez que se habla de mi hija se te remueve todo, es inevitable”.

Posteriormente, Marcos fue contundente sobre los hechos: “La única persona que sabe lo que pasó en ese auto con Kim fue el chico este que está preso. Nadie sabe si saltó o si la tiraron. Sabemos que el auto se detuvo, o sea que la intención quizás de bajarla estuvo, pero después no sabemos nada más”.

“Hoy el foco tiene que estar en otro lado. La ley está vigente y la ley está para cumplir", señaló Marcos Gómez, sobre la discusión y el desvío de la atención sobre el problema central de la aplicación. Y agregó: "Imagínense que si cada vez que estamos en desacuerdo con alguna ley o con alguna cosa de la vida vamos a ir por el lado contrario, se va a volver un caos”.

Al abordar la situación del menor de 14 años involucrado en el crimen, Marcos expuso las fallas del sistema institucional: “Está en un instituto de menores. En varias oportunidades salí a decir que con el chico no se trabajaba”. Además, recordó el intento fallido de escolarización propuesto por la Justicia: “Tuvo un episodio, lo mandaron a la escuela y obviamente la escuela, los padres y los chicos lo rechazaron. Solo fue dos días”.

Asimismo, también cuestionó la visión absoluta sobre la recuperación total de los delincuentes: “Cuando la escucho a la doctora hablar de justicia restaurativa, llega un punto en que se necesita un poco de todo. Los chicos son todos diferentes. Hay algunos que se van a poder reinsertar y otros lamentablemente no. Entonces la justicia restaurativa no es la solución para todos. Basta de poner palos en la rueda”.

A pesar del dolor, Gómez explicó que canaliza su energía para ayudar a otros jóvenes y también alertó sobre el duro entorno de estos menores: “Hay chicos que son sinceros y te dicen que quieren esa vida, que la conocen y les gusta. Hay que explicarles que van a pagar por lo que hicieron, que van a estar encerrados y que se les van a cerrar un montón de puertas”.

En otro pasaje, reconoció que comenzó con una capacitación sobre salud mental: “No entiendo por qué no se habla de esto en todos lados”. Y culminó: "Cada chico al que le podamos cambiar la realidad para que piense distinto me hace sentir bien, me hace sentir útil. Hablo con bastantes chicos que hoy caminan de una manera correcta y eso me hace sentir que vale la pena”.