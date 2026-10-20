Marta Ramallo declarará mañana en el juicio por la desaparición y muerte de Johana

Este martes por la mañana, Marta Ramallo brindará su testimonio en los Tribunales Federales de La Plata. La audiencia se desarrolla frente al juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal Nº 1, en el marco del debate oral por los delitos vinculados a la desaparición y posterior muerte de su hija Johana.

En las jornadas previas a esta trigésimo séptima jornada del proceso, la particular damnificada elevó un requerimiento formal para aplazar su exposición en una causa paralela. Se trata del expediente donde se investigan las presuntas amenazas con un arma de fuego propinadas por un agente de la Policía Bonaerense.

El conflicto conexo cobró notoriedad tras un momento de extrema tensión vivido el pasado 25 de septiembre. Durante una de las audiencias, la mamá de Johana identificó a uno de los testigos como el mismo uniformado de la Comisaría Novena al cual había denunciado a principios de 2020.

El episodio de violencia relatado en la denuncia se remonta al 24 de febrero de ese año. En aquella oportunidad, mientras la víctima caminaba por diagonal 73, un taxi frenó a su lado. Desde el interior del vehículo, un hombre exhibió un revólver y le exigió de forma violenta que hiciera silencio. Días más tarde, la mujer asentó la acusación formal y facilitó a los investigadores el número de disco del automóvil involucrado.

Al reencontrarse cara a cara con el presunto agresor en la sala el mes pasado, Marta sufrió una descompensación física, situación que forzó un cuarto intermedio en el debate. Tras este suceso, la querella exigió procesar y detener al policía señalado.