Marta Ramallo solicitó postergar su declaración por las amenazas de un policía

Marta Ramallo, madre de Johana la joven que fue desaparecida y hallada sin vida, solicitó una nueva fecha para brindar su testimonio en la causa penal por presuntas amenazas con arma de fuego por parte de un policía. La presentación se formalizó ante el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata. En ese mismo documento, la denunciante pidió mantener activas todas las medidas de prueba y de seguridad requeridas con anterioridad.

Mediante la representación de sus abogados, la mujer pidió reprogramar la audiencia pautada en un principio para este martes. Como alternativas, los letrados propusieron trasladar la cita judicial para el lunes 19, el martes 20 o el jueves 22 de octubre, de acuerdo a la disponibilidad del tribunal.

El cambio de fechas responde a motivos de agenda de los defensores. En el escrito elevado a la Justicia, los profesionales explicaron que ya tenían otras audiencias fijadas para los días martes y miércoles.

Cabe destacar que en la audiencia del pasado 25 de septiembre se vivió un momento de tensión, cuando Ramallo reconoció entre los testigos a un policía de la Comisaría Novena al que había denunciado en 2020 por un episodio en el que, según su relato, la amenazó con un arma.

El efectivo había sido convocado para declarar por un allanamiento. Al verlo en la sala, Marta lo identificó y se descompensó, por lo que la audiencia debió pasar a un cuarto intermedio.

Al retomarse la audiencia, la mujer relató que el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2020, cuando caminaba por diagonal 73. Según su denuncia, un taxi se detuvo y, al acercarse a la ventanilla, el hombre habría sacado un arma y le habría dicho que “cerrara el culo”. Días después, el 3 de marzo, Marta realizó la denuncia y aportó el número de disco del vehículo.

Tras ello, la querella pidió ante la Justicia Federal de La Plata el procesamiento y la inmediata detención del policía bonaerense al que la mujer señaló durante el juicio por la desaparición y muerte de su hija.