Más críticas por el freno al régimen penal juvenil

Claudia Amigo, abuela de Mateo Yagame (18), asesinado a comienzos de 2025 en Los Hornos por un adolescente que tenía 14 años y era inimputable, se pronunció sobre la decisión de la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, de frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

“Bajar la edad de imputabilidad sin tomar la responsabilidad de un verdadero cambio no basta”, sostuvo Amigo, quien reclamó volver a poner el foco en la educación, tanto dentro de las familias como en las instituciones.

“La educación en las familias, los valores, la responsabilidad y, sobre todas las cosas, el respeto. Hoy los adolescentes perdieron todo eso”, expresó.

La abuela de Mateo también cuestionó el funcionamiento del sistema y sostuvo que, a su entender, existe una estructura que beneficia a los menores que cometen delitos graves, mientras las víctimas quedan desprotegidas.

“Hay un sistema que está preparado para beneficiar a los delincuentes asesinos menores de edad. Pero no hay un sistema preparado para ayudar a las verdaderas víctimas. Hay hijos, hermanos, nietos que son víctimas menores de edad y a ellos el sistema no los protege como a los delincuentes. Claramente es el mundo del revés”, afirmó.

Sobre la jueza Marta Pascual y otros integrantes del Poder Judicial, Amigo fue todavía más crítica: “Creo que el sistema ya está enfermo y contaminado con posturas ideológicas. Creo que hay que hacer una gran limpieza para que la Justicia sea justa para todos y no para unos pocos”.

Sus declaraciones se conocen en medio de la controversia generada por la resolución judicial que puso un freno a la implementación del nuevo régimen penal juvenil, que contempla, entre otros cambios, la reducción de la edad de responsabilidad penal.