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FOTOS | Una postal de "El Eternauta" en La Plata: autos amanecieron cubiertos de polvo en el ACA

Por Redacción

Un inusual episodio se registró en las últimas horas en la estación de servicio YPF ubicada en 9 y 51, perteneciente al Automóvil Club Argentino (ACA), donde varios matafuegos fueron vaciados sobre autos que se encontraban estacionados en la cochera del primer piso.

La imagen que quedó en la cochera remitía, para muchos, a una escena de El Eternauta: una densa capa de polvo blanco cubría el piso y buena parte de los vehículos estacionados.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran el alcance de los daños: una gruesa capa del polvo blanco contenido en los extintores cubrió gran parte del piso y alcanzó a numerosos vehículos que estaban estacionados en el sector.

Según pudo saber EL DIA, el hecho habría sido protagonizado por un grupo de menores de edad que ingresó al predio durante la madrugada y, por motivos que aún se investigan, accionó varios de los matafuegos instalados en el edificio.

Si bien en principio no se registraron daños estructurales ni personas heridas, el episodio generó inconvenientes y preocupación entre los responsables del lugar, ya que los extintores quedaron inutilizados y varios vehículos resultaron cubiertos por el material químico.

Por estas horas se analizan las cámaras de seguridad para determinar cómo ingresaron los jóvenes y establecer con precisión la secuencia de los hechos. Además, no se descarta la realización de pericias para evaluar posibles daños ocasionados por el polvo descargado sobre los automóviles.

Algunas fuentes consultadas señalaron que el episodio habría sido producto de una "travesura", aunque el hecho generó malestar debido a las consecuencias ocasionadas y a los costos que demandará la reposición de los equipos de seguridad.

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