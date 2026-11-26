El juicio por jurados por el asesinato de Raúl Orlando Torales, ocurrido el 22 de agosto de 2021 en la zona de 16 y 83, en Altos de San Lorenzo, tuvo ayer una nueva jornada de testimonios en el Fuero Penal de La Plata.

Durante la audiencia declararon familiares de la víctima, efectivos policiales y un hombre que se encontraba junto a Torales al momento del ataque y que aseguró haber logrado escapar.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, bajo la conducción de la jueza Carmen Palacios Arias. En el banquillo se encuentran Juan Pedro Maestanza Torres, Carlos Enrique Arcila Montalvo y Jorge Armando Cueva Pretel, acusados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Las fiscales son Helena de la Cruz y Viviana Arturi.

Una de las partes centrales de la jornada estuvo protagonizada por las hermanas de Torales y una cuñada, quienes prestaron declaración ante el jurado y reconstruyeron los momentos posteriores al ataque. Las mujeres contaron cómo encontraron a la víctima, ya fallecida, y describieron el estado en el que se encontraba. También transmitieron lo que distintos vecinos les fueron relatando acerca de lo ocurrido aquella noche y de la agresión que había sufrido Torales.

Posteriormente declararon efectivos de Policía Científica, quienes explicaron al jurado el trabajo realizado sobre la escena del crimen y las evidencias obtenidas. Durante sus exposiciones utilizaron fotografías que fueron proyectadas en pantalla y permitieron observar en detalle el lugar y las condiciones en las que quedó el cuerpo de Torales.

De esta manera, los integrantes del jurado pudieron ver directamente parte del material fotográfico incorporado a la investigación, mientras los especialistas explicaban las tareas periciales realizadas y los elementos relevados durante el procedimiento.

Uno de los testimonios considerados relevantes fue el de un hombre que se encontraba junto a Torales en el momento de la agresión. Según relató ante el jurado, los atacantes también intentaron golpearlo, pero consiguió escapar del lugar. El testigo explicó que no era del barrio y reconstruyó lo que pudo observar durante el episodio.

En su declaración también contó que, posteriormente, cuando se encontraba en la comisaría, los investigadores le exhibieron fotografías de dos de los detenidos y afirmó haberlos reconocido.

Otro de los testimonios fue el de quien se desempeñaba como segundo jefe de la comisaría octava, quien recordó las circunstancias en las que los efectivos llegaron al lugar y el estado en que encontraron a Torales.

Según su relato, durante esas primeras diligencias comenzaron a responsabilizarse mutuamente por lo sucedido y señalaron que había un tercero que habría sido quien más golpes le propinó a la víctima.