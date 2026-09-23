Matan a joven de 17 años en un paraje rural de Córdoba y detienen a su padrastro

El paraje rural de Higuera Vieja, situado en el noroeste de la provincia de Córdoba a unos 135 kilómetros de la capital, es por estas horas el escenario de una causa judicial por homicidio que conmocionó a la región. En un establecimiento de esa zona cercana a Copacabana, un adolescente de 16 años fue asesinado en el transcurso de las últimas horas, un episodio que derivó en la detención del padrastro de la víctima y del hijo de este último, un menor de 17 años.

El caso comenzó a gestarse la noche previa, cuando una mujer de 39 años se presentó ante la Policía para radicar una denuncia por violencia de género contra su pareja, Ermenegildo Acosta, de 35 años. Según consta en las actuaciones preliminares, la denunciante refirió que el hombre la agredió físicamente a golpes de puño mientras manifestaba estar alterado de sus facultades. Tras ese episodio, la mujer abandonó el domicilio para pedir auxilio en una dependencia policial, mientras sus hijos menores de edad permanecían en el interior de la vivienda junto al sospechoso.

Alrededor de las 11 de este martes, personal de la Departamental Ischilín se constituyó en el campo con el objetivo de intervenir ante la denuncia de violencia familiar. Sin embargo, al ingresar al predio constataron que la situación se había transformado en un hecho de sangre con el hallazgo del cuerpo sin vida de Lautaro Córdoba, hijo de la mujer que había formulado la denuncia.

Voceros policiales informaron que el cadáver “presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego”. Ante esta escena, intervino el Gabinete Científico para efectuar los peritajes de rigor en el establecimiento rural, con el propósito de dilucidar la mecánica del ataque y las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En el marco de las directivas impartidas por la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, la División Investigaciones concretó la aprehensión de Acosta, a quien se le imputa el delito de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. Asimismo, las autoridades detuvieron al hijo del acusado, de 17 años, sobre quien pesa una acusación en calidad de coautor por el mismo delito.

Durante el operativo desplegado en el campo, del que también participaron efectivos del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable, los investigadores procedieron al secuestro de una escopeta, un arma blanca, herramientas de interés para la causa y dos teléfonos celulares que se encontraban en poder de los implicados. Las diligencias judiciales prosiguen orientadas a esclarecer de manera fehaciente la responsabilidad de cada uno de los arrestados en el hecho.