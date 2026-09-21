Matan de un tiro a un preparador físico en plena madrugada en Colegiales: ¿quién era?

Gonzalo Andueza, el hombre de 41 años asesinado de un disparo en el abdomen en una plaza de Colegiales, era preparador físico y se desempeñaba como profesor de boxeo en un gimnasio del barrio porteño de Almagro. Por el hecho, la Policía detuvo al principal sospechoso.

El crimen de Andueza sucedió este domingo por la madrugada en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar, donde personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen y un sujeto que se había dado a la fuga.

Pese a que la víctima fue trasladada de manera inmediata por personal del SAME al Hospital Pirovano, finalmente falleció este domingo al mediodía, lo que dio inicio a una investigación exhaustiva.

Horas después se logró la detención del principal acusado. Se trata de un joven de 25 años, quien tenía una mochila negra y en su interior hallaron un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Quién era Gonzalo Andueza

Según se presentaba en sus redes sociales, Andueza era boxing coach, personal trainer y preparador físico en el gimnasio Sparring Center, ubicado en el barrio de Almagro. Además, era publicista.

En su cuenta de Instagram publicaba diversos videos o imágenes entrenando en diferentes espacios, además de contenido con su familia y amigos.

Luego de que se conociera su crimen, colegas y alumnos lo despidieron en redes sociales: “Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos, apagaron tu vida. Justicia”.

"Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza. Descansa en paz", expresaron desde la cuenta oficial del gimnasio.

