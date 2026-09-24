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Policiales

Mataron a un hombre durante una pelea en Villa Elisa: lo golpearon con un ladrillo

Por Redacción

Un hombre murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante una pelea ocurrida en la vía pública, en la zona de Camino Centenario y calle 45, en Villa Elisa. Por el hecho fue detenido un conocido de la víctima, acusado de haberlo atacado con un ladrillo.

El episodio ocurrió en las últimas horas y tuvo como víctima a Ramiro Sebastián Terraza, un hombre que se encontraba en situación de calle y que, de acuerdo con la información policial, tenía problemas de adicciones.

Según las primeras informaciones que accedió EL DÍA, Terraza habría mantenido una discusión y posterior pelea con un amigo, identificado como Alan Hernán Muñoz, mientras ambos se encontraban bajo los efectos de estupefacientes.

En medio del enfrentamiento, Muñoz habría tomado un ladrillo y golpeado a Terraza en la cabeza. El impacto le provocó graves lesiones y el hombre murió en el lugar.

Tras el aviso a las autoridades, efectivos de la Comisaría 12ª de Villa Elisa se trasladaron hasta el sector de Camino Centenario y calle 45, donde encontraron a la víctima sin vida y con lesiones visibles en la cabeza.

El presunto agresor fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de La Plata, que deberá avanzar con la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio.

La investigación

Ahora los investigadores buscan reconstruir cómo se inició la pelea y qué ocurrió durante los minutos previos al ataque. También se deberán incorporar los resultados de las pericias y de la autopsia para establecer con precisión la mecánica de la muerte.

De acuerdo con los registros consultados por la Policía, Terraza contaba con antecedentes penales vinculados a distintas causas por robo y robo agravado. Incluso había recuperado su libertad en 2024 luego de permanecer alojado en la Unidad Penal N°18 de Gorina.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio y quedó en manos de la Justicia platense.

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