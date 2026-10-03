Máxima tensión en Villa Alba por una presunta estafa con terrenos

Escenas de tensión, discusiones y un importante despliegue policial se registraron ayer en Villa Alba, donde decenas de familias intentaron ingresar y permanecer en un amplio terreno ubicado en 118 y 604. El conflicto se originó a partir de un reclamo de personas que aseguran haber pagado por terrenos y denuncian que fueron víctimas de una presunta estafa vinculada con la venta de lotes cuya documentación cuestionan.

La situación fue escalando durante la tarde y obligó a la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense y de personal de la Secretaría de Seguridad municipal, que llegaron hasta el predio para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Según pudo reconstruir EL DIA a partir de fuentes oficiales y testimonios recogidos en el lugar, dentro del terreno llegaron a concentrarse unas 50 personas, aunque vecinos y participantes del reclamo aseguraron que serían más de un centenar las familias que se consideran damnificadas por la operación de los lotes.

La versión de quienes se encontraban en el predio sostiene que habían entregado dinero por terrenos y que, al intentar avanzar con la operación, se encontraron con problemas vinculados con la documentación. “La gente está cansada de que la estafen”, expresó uno de los vecinos en una filmación durante la jornada.

Otro de los testimonios recogidos durante el conflicto apuntó directamente contra quienes habrían comercializado los lotes. “Gente totalmente estafada, que le vendieron terrenos sin papeles y vinieron a reclamar lo suyo”, sostuvo una de las personas presentes.

La tensión aumentó cuando se presentó en el lugar un hombre que manifestó ante los policías ser el presunto propietario del terreno. De acuerdo con el acta oficial a la que tuvo acceso este diario, el hombre exhibió escrituras que, según declaró, acreditarían su condición de dueño del lote. Sin embargo, aún no fue determinada la validez de esa documentación.

Intervención de la Justicia

La Policía consignó que el predio tendría una superficie aproximada de 350 metros cuadrados. Tras la intervención de los efectivos y ante la presencia de las personas que se encontraban dentro, se logró que el grupo se retirara del lugar.

La cuestión dominial, sin embargo, quedó en el centro de la controversia. Mientras las familias sostienen que fueron perjudicadas tras entregar dinero por terrenos y cuestionan la existencia o validez de la documentación, quien se presentó como propietario afirmó ante la Policía contar con escrituras.

El episodio tuvo además momentos de fuerte tensión. Según testimonios de vecinos, durante el conflicto se registraron amenazas y hechos de violencia entre las personas que habían llegado al predio y quienes intentaban impedir que permanecieran allí. Cabe mencionar que luego de ser informada sobre lo ocurrido, la fiscalía de turno dispuso que se iniciaran actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de ilícito”.