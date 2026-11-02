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“Me vi acorralado”: Pity Álvarez declaró por primera vez en el juicio por homicidio y dio su versión del crimen

El cantante explicó las razones que lo llevaron a matar a Cristian Díaz hace ocho años

Por Redacción

En un giro inesperado, Cristian "Pity" Álvarez declaró por primera vez en el marco del juicio oral en el que se encuentra acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano en 2018. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados rompió el silencio ante el tribunal y reconstruyó los momentos previos y posteriores al trágico episodio, asegurando que actuó bajo temor y viéndose acorralado.

Durante su declaración, el músico reconoció que su vínculo con la víctima se reducía a cuestiones de consumo y compra de sustancias. Según su testimonio, el conflicto se desató cuando notó faltantes de dinero y elementos de valor en su mochila —como computadoras y equipos de grabación— tras un desplazamiento vinculado a la Villa 1-11-14.

Al ir a reclamar la situación, la tensión escaló de inmediato. "Cuando él saca su pullover, abajo tenía una remera y ahí noto que tiene una cacha en la cintura, una .38 era, no sé", relató el artista, al describir que ya sabía que la víctima solía andar armada.

Álvarez detalló que la situación se tornó física y violenta cuando comenzó a esquivar golpes: "Me quiero ir para atrás. Me arrincono solo de irme para atrás esquivándole los golpes. Me tira un par de trompadas, ahí empecé a sentir miedo. Porque nunca estuve en esa situación".

En el tramo más crítico de su exposición, el músico aseguró que la situación llegó a un punto sin salida y describió el instante en el que efectuó el disparo que terminó con la vida de Díaz. "Se me acabó el tiempo, las palabras se terminaron, cuando vi que se sacó el pullover otra vez [...] instantáneamente me tiró un par de cabezazos. Hizo así para sacarse la cacha de encima y no sé... que Dios me perdone", declaró.

Por último, Pity Álvarez argumentó que reaccionó ante la presunta amenaza de arma de fuego por parte de la víctima. "Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo. No la saqué ni del bolsillo, la levanté así y tiré no sé adónde, creo que apunté a su cuerpo. Ya sabía lo que iba a pasar [...] No sé lo que pasó por unos segundos después", sentenció ante el tribunal.

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