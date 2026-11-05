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“CUENTO 2.0”

Megaestafa a un jubilado, que se quedó sin un centavo

Archivo

Por Redacción

Un jubilado platense de 79 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa tras invertir cerca de 2.000 dólares en una plataforma que se presentaba como una cuenta de inversiones española. Según declaró, con el tiempo la inversión habría alcanzado los 50.542,74 dólares.

Debido a que debía afrontar una operación coronaria, solicitó entonces retirar parte del dinero y el 28 de octubre recibió $16.500.000 en su cuenta de un banco oficial. Sin embargo, posteriormente la entidad le informó que ese dinero había sido debitado y transferido a una cuenta en la provincia de Neuquén.

Además, el jubilado denunció que se habría gestionado un préstamo de $6.600.000, también enviado a esa cuenta, y que de su cuenta desaparecieron otros $17.377.297, cuyo destino desconoce por completo.

El denunciante aportó los movimientos bancarios y manifestó que su principal objetivo es recuperar el dinero. La investigación deberá establecer cómo se concretaron las operaciones, quiénes tuvieron acceso a sus cuentas, recuperar la plata y lograr detenciones.

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