Megaestafa en La Plata: el último detenido negó todo y fue procesado en la causa que mantiene presa a una funcionaria

La investigación para desbaratar a una presunta organización delictiva dedicada a sustraer información personal para la apertura de cuentas bancarias sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los dos sospechosos que permanecía prófugo de la Justicia, decidió entregarse de manera voluntaria en la sede de la UFIJ Nº 2 de La Plata.

El acusado fue indagado por la fiscal a cargo del expediente, Betina Lacki. Durante la audiencia, y con la asistencia legal del abogado Valentín Fernández, el implicado brindó una versión de carácter exculpatorio en la cual rechazó cualquier tipo de participación en los delitos que se le atribuyen. A pesar de su negativa, culminó la jornada formalmente procesado y a disposición de las autoridades judiciales.

Campoli Sillero, oriundo de la ciudad de Mar del Plata y de profesión analista de sistemas, representa una pieza de gran interés para el avance de la pesquisa. Los investigadores lo sitúan directamente dentro del engranaje financiero de la banda criminal y lo vinculan al recorrido de los fondos ilícitos.

Asimismo, su nombre figura en los reportes documentales del caso como cliente de la firma LB Finanzas y aparece inscripto en los registros de Sur Finanzas.

La hipótesis principal de la Justicia sostiene que la red delictiva basaba su accionar en la captación de personas en situación de vulnerabilidad. A cambio de sumas cercanas a los 80.000 pesos, las víctimas entregaban sus datos personales y sus registros biométricos. Esta información era utilizada posteriormente para abrir billeteras virtuales a su nombre, las cuales terminaban siendo manejadas por terceros para recibir, transferir y fragmentar dinero de procedencia espuria.

El volumen de dinero analizado por la Justicia expone la magnitud de la maniobra. Tan solo una de las cuentas detectadas registró créditos por aproximadamente 13.574 millones de pesos y débitos por una cifra idéntica, lo que arroja un flujo bruto cercano a los 27.000 millones. En la actualidad, el esfuerzo de la fiscalía se centra en determinar quiénes ejercían el control efectivo detrás de estos perfiles financieros.

El estado de la causa y el rol de la funcionaria judicial

Con la presentación del analista marplatense, el expediente mantiene a un único prófugo identificado como Catriel Taubenschlag. Mientras tanto, la causa ya cuenta con otros cuatro integrantes detenidos. La lista de apresados está conformada por Ignacio Marchioni —a quien se lo vincula con la cuenta de los movimientos multimillonarios—, Mauro Perrotta, Cristian Alejandro Cigliano y Albertina Mangini.

El caso de Mangini reviste particular gravedad, ya que se trata de una funcionaria judicial de La Plata que se encuentra acusada de haber intervenido activamente en la etapa inicial de captación de los damnificados. Hasta el momento, la Justicia ya convirtió en prisión preventiva las detenciones de la propia Mangini, de Marchioni y de Perrotta.

A partir de esta nueva indagatoria, se abre un plazo determinante para la fiscal Lacki. La representante del Ministerio Público contará con un máximo de 30 días corridos para resolver si solicitará la prisión preventiva de Campoli Sillero.

Dicha medida cautelar deberá fundamentarse en la evaluación exhaustiva de los elementos probatorios reunidos sobre su participación en el circuito y en el análisis de los riesgos procesales que impliquen su libertad durante la instrucción del caso.