Megafraude y una funcionaria detenida: se entregó en La Plata otro de los prófugos

Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los dos sospechosos que permanecían prófugos en la causa que investiga una presunta organización dedicada a utilizar datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales, se presentó este martes en la UFIJ 2 de La Plata. El analista de sistemas será indagado por la fiscal Betina Lacki.

Campoli Sillero se presentó ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 y deberá responder sobre las operaciones que la investigación le atribuye y sobre su presunta participación en el circuito financiero que es analizado por la Justicia.

Con su entrega, queda un solo prófugo en el expediente: Catriel Taubenschlag. Hasta el momento, la causa contaba con cuatro personas detenidas y procesadas, mientras que Campoli Sillero y Taubenschlag eran los dos acusados que permanecían fuera del alcance de la Justicia.

Campoli Sillero es analista en sistemas de computación y oriundo de Mar del Plata. Según los investigadores, su nombre aparece vinculado con el recorrido de fondos que analiza la fiscalía y figura como cliente de LB Finanzas. También aparece registrado en Sur Finanzas, información que fue incorporada al análisis de sus movimientos.

Ahora, su situación procesal quedará sujeta a lo que surja de la indagatoria y a la valoración de la evidencia reunida en el expediente. La investigación se encuentra en trámite y las acusaciones deberán ser determinadas por la Justicia.

Cómo comenzó la investigación por el uso de datos biométricos

La causa se inició a partir de la denuncia de una empleada de maestranza vinculada al Patronato de Liberados. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la mujer habría sido contactada para entregar sus datos personales y someterse a un procedimiento de captura de información biométrica a cambio de dinero.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir un presunto mecanismo mediante el cual se habrían utilizado datos de terceras personas para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. Según la acusación, a algunas personas se les ofrecían alrededor de $80.000 a cambio de su DNI, fotografías y un supuesto escaneo de iris.

Siempre de acuerdo con la investigación, esos datos habrían sido utilizados posteriormente para generar cuentas digitales a nombre de terceros que luego servían para recibir, transferir y distribuir fondos.

Uno de los movimientos analizados por los investigadores registra operaciones por unos $172 millones durante aproximadamente un año en una de esas cuentas. La pesquisa busca establecer quiénes captaban a las personas cuyos datos eran utilizados, quiénes abrían y administraban las cuentas y quiénes tenían finalmente el control del dinero.

Según la hipótesis investigativa, las personas que prestaban sus datos no necesariamente eran quienes manejaban las cuentas después de su apertura. En ese esquema, sus identidades habrían quedado asociadas a las billeteras mientras otras personas administraban los fondos, un mecanismo conocido en las investigaciones financieras como utilización de “mulas”.

La causa continúa ahora con la indagatoria de Campoli Sillero, mientras la Justicia mantiene la búsqueda de Taubenschlag, el único sospechoso que permanece prófugo.

Preventiva a los detenidos

Sobre el cierre de la semana pasada, el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata convirtió en prisión preventiva la detención de Albertina Mangini, Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada al juego clandestino, la defraudación mediante el uso indebido de datos biométricos y el lavado de activos.

Según el fallo, la estructura habría funcionado al menos entre noviembre de 2023 y junio de 2024, con una división de roles para explotar plataformas de casino virtual y posteriormente introducir el dinero obtenido en el circuito financiero.

La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, describe el uso de billeteras virtuales, cuentas bancarias vinculadas a identidades de terceros y distintos mecanismos destinados a fragmentar y dificultar el seguimiento de los fondos.

Uno de los puntos centrales de la causa está relacionado con la presunta captación de personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la resolución, Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados de La Plata, habría contactado a personas bajo supervisión judicial y les ofrecía dinero a cambio de facilitar sus datos biométricos para la apertura de cuentas digitales.

El expediente también incorpora testimonios y documentación vinculados con F. A., quien denunció que le habrían tomado sus datos y registros oculares luego de aceptar concurrir a un bar de la zona de 7 y 56 a cambio de una suma de dinero. Posteriormente detectó movimientos financieros que, según declaró, nunca había realizado.

En cuanto a Perrotta, el juez valoró distintos informes financieros, movimientos bancarios y su propia declaración en la que describió el funcionamiento de un panel de juego clandestino, el uso de cuentas de terceros para cobrar apuestas y pagar premios, y la recepción de instrucciones mediante la aplicación Signal.

La resolución concluyó que existen, en esta etapa del proceso, elementos suficientes para considerar probable la intervención penal de los tres imputados, aunque aclaró que se trata de una valoración provisoria y que la calificación jurídica podrá modificarse durante las siguientes etapas de la investigación.

Además de ordenar las prisiones preventivas, el magistrado dispuso solicitar cupos al Servicio Penitenciario Bonaerense y decretó la inhibición general de bienes de Mangini, Marchioni y Perrotta.

En el caso de este último, se formó además un incidente específico para analizar un eventual pedido de morigeración de la medida.

Ahora, según los voceros consultados por este diario, las defensas están en plazo para recurrir el decisorio en la instancia de Alzada.