Micaela, un caso que ya es ley, pero sigue activo

El segundo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García en Gualeguay, Entre Ríos, entra en su etapa final. Mañana, 10 de noviembre, entre otros testigos, será escuchado Néstor García, papá de la víctima, mientras que a partir del miércoles habrá alegatos.

Se trata del segundo proceso al que es sometido Pavón por su participación en el caso, ya que en 2017 había sido condenado solo por encubrimiento, aunque un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2024, dejó sin efecto esa sentencia, al considerar arbitraria la valoración de la prueba y ordenó la realización de un nuevo debate.

Sebastián Wagner, autor material del femicidio, cumple una condena a prisión perpetua. Pavón, en cambio, todavía no fue juzgado como coautor del crimen y se encuentra en libertad.

El debate comenzó el 29 de octubre pasado en los tribunales locales y ya declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, investigadores, vecinos y el entorno de los imputados.

A partir de la prueba producida en el debate, la querella, que representa a la familia de Micaela, sostendrá en su alegato que Wagner no actuó solo y que Pavón debe responder como coautor del femicidio. Los fiscales son Maite Burruchaga y Jorge Gamal Taleb.

El equipo jurídico está integrado por Marcelo Boeykens y José Iparraguirre, con la asistencia de la abogada de La Plata, Josefina Sannen Mazzucco.

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó 9 años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio”, señalaron los abogados de la querella.

Micaela tenía 21 años, estudiaba Educación Física y militaba activamente en el movimiento Ni Una Menos. Su femicidio dio origen a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los poderes del Estado.