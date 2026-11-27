Un jubilado de Ensenada denunció haber sido víctima de una estafa luego de buscar por internet un número de una tarjeta de crédito para realizar un reclamo.

Los delincuentes lo contactaron por WhatsApp, se hicieron pasar por operadores de la empresa y, mediante una videollamada y el acceso remoto a sus operaciones, lograron que realizara distintas maniobras.

Según la denuncia, le solicitaron un crédito de $2.322.870,49 y posteriormente realizaron débitos y operaciones por más de $3 millones, además de abrirle una cuenta en dólares sin su autorización.

El damnificado detectó la maniobra, bloqueó sus cuentas y radicó una denuncia.

Además, los estafadores tuvieron acceso a la imagen digitalizada del DNI de su esposa. Ahora se intenta determinar quiénes estuvieron detrás de la maniobra.