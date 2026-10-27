Millonario golpe en Tolosa: el blanco fue una empresa de seguridad

Un nuevo robo millonario sacude a La Plata. Esta vez, el blanco fue una empresa de seguridad ubicada en Tolosa, donde delincuentes se llevaron más de 10.000 dólares y otros 10 millones de pesos, además de dos celulares. El golpe fue descubierto durante la mañana de ayer y dejó una serie de daños en distintas oficinas, puertas forzadas y un sistema de videovigilancia que quedó fuera de servicio después de que los ladrones cortaran el suministro eléctrico.

Fuentes vinculadas al caso revelaron a EL DIA que el episodio ocurrió en la sede de GoyaCorrientes SRL, situada en 20 y 531, en un sector de Tolosa donde los vecinos vienen advirtiendo sobre reiterados hechos de inseguridad. La ubicación también permite dimensionar la cercanía con uno de los puntos más concurridos de la Ciudad: el establecimiento se encuentra a unas cinco cuadras del Estadio Diego Armando Maradona, que en los últimos días recibió a miles de personas durante los recitales de la banda surcoreana BTS.

Según se pudo reconstruir a partir de la denuncia, las autoridades de la empresa tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 6, cuando un supervisor advirtió que habían ingresado personas y que varias oficinas presentaban signos de haber sido violentadas. El establecimiento había cerrado el último, y el personal regresó recién en la jornada de ayer.

Al recorrer las instalaciones, encontraron un escenario de desorden. En la planta baja, los delincuentes habían barreteado la puerta de la oficina de recepción y revolvieron cajones.

Pero el principal botín estaba en otro sector. Allí, los delincuentes forzaron la puerta de la oficina de contaduría y rompieron un cajón del mobiliario para apoderarse del dinero. De ese lugar también sustrajeron dos celulares.

Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores apareció una soga, con nudos, hallada en una ventana que da a un patio interno. La abertura no tenía rejas y, según indicaron voceros, la soga estaba atada a una estructura de hierro que divide el inmueble de la propiedad lindera. El elemento podría aportar pistas para reconstruir cómo se desplazaron los ladrones en el predio.

Otro dato relevante es que los cables del suministro eléctrico de la empresa fueron cortados. Como consecuencia, las cámaras de seguridad dejaron de funcionar y no registraron el momento del robo.

El episodio, además, no habría quedado limitado a la empresa de seguridad. En un depósito, dedicado a productos de limpieza y ubicado junto al establecimiento, se encontró una ventana trasera abierta, aunque hasta el momento no se había confirmado si faltaban elementos. También se denunció un ingreso en la firma Pura Química, lindera al predio. Los faltantes y las circunstancias de esos episodios deberán determinarse.

La causa quedó bajo investigación como robo agravado. Los investigadores deberán establecer cuántas personas participaron, cómo ingresaron y salieron del lugar y si los distintos episodios registrados en las propiedades vecinas estuvieron relacionados.

UNA SEGUIDILLA INQUIETANTE

El caso se suma a una serie de robos de grandes sumas de dinero que vienen golpeando este último mes a distintos puntos de La Plata. Entre los antecedentes aparece el asalto a una fábrica de plásticos, donde delincuentes se llevaron $80 millones; el robo a una casa de eventos de City Bell, con un botín cercano a los 10 millones; y el golpe a una casa de cerámicos, donde se denunció la sustracción de unos 25 millones de pesos.

También se encuentra el asalto al frigorífico Gorina, en 501 y 155, donde un grupo de siete delincuentes habría ingresado y sustraído dos cajas fuertes. Todos están bajo investigación.