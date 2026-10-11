Un robo con características insólitas se registró durante la madrugada de este domingo en el frigorífico Gorina, ubicado en la zona de 501 y 156, en La Plata. Un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento, redujo a los empleados y escapó con dos cajas fuertes que, contra lo que aparentemente esperaban encontrar, no contenían el botín que buscaban.

Según fuentes policiales a las que accedió EL DÍA, una de las cajas fuertes estaba completamente vacía, mientras que la otra tenía una suma de dinero que no representaba un botín importante. Se trataría de efectivo que había quedado en el lugar para afrontar los primeros gastos de la semana.

De esta manera, pese a la planificación y la violencia desplegada durante el asalto, los ladrones se habrían llevado las cajas sin encontrar el dinero que esperaban. Una de las hipótesis es que contaban con información equivocada sobre la existencia de valores dentro de las cajas de seguridad.

Un golpe que duró más de dos horas

El episodio ocurrió después de las 2 de la madrugada. De acuerdo con la información inicial, al menos siete delincuentes armados participaron del robo y llegaron al predio en dos camionetas, una blanca y otra gris.

Los asaltantes permanecieron más de dos horas dentro del establecimiento y actuaron con agresividad al reducir a los trabajadores. Sin embargo, según las fuentes consultadas, ninguno de los empleados resultó lesionado.

Durante el golpe, los sospechosos se apoderaron de las dos cajas fuertes cerradas y escaparon del lugar. La investigación busca establecer cómo ingresaron, qué información tenían sobre el funcionamiento del frigorífico y cuál fue el recorrido que realizaron para huir.

Investiga la DDI La Plata

Tras la denuncia, tomó intervención la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que trabaja para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del robo.

Entre las medidas previstas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad y la toma de declaraciones para determinar si los delincuentes contaban con información previa sobre el dinero que podía haber en el establecimiento.

Por el momento, no se informaron detenciones. La investigación continúa para esclarecer el episodio, que dejó una particularidad: los asaltantes se llevaron dos cajas fuertes, pero encontraron mucho menos dinero del que aparentemente esperaban.