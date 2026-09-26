Misterio en el arroyo El Gato de La Plata: encontraron una Amarok bajo agua y desplegaron un operativo

Una camioneta Volkswagen Amarok apareció esta mañana en una zona ubicada debajo del puente del arroyo El Gato, en inmediaciones de 1 y 514, en Ringuelet, y generó un importante operativo policial y de emergencia.

Según fuentes policiales a las que accedió EL DÍA, fueron los propios vecinos de la zona quienes advirtieron sobre la presencia del vehículo y dieron aviso al 911. A partir del llamado se desplegó un operativo para determinar qué había ocurrido y, principalmente, verificar si podía haber alguna persona dentro del rodado.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Bomberos del Cuartel La Plata y agentes de Riesgos Especiales.

Tuvieron que ingresar con kayaks

Debido al lugar donde quedó la camioneta, los equipos de emergencia debieron realizar un procedimiento especial. Personal especializado ingresó a la zona utilizando kayaks, con el objetivo de acercarse al vehículo y revisar el interior.

La preocupación inicial estaba puesta en la posibilidad de que hubiera alguna persona dentro de la Amarok, aunque por el momento no trascendieron indicios de que se haya encontrado a alguien en el rodado.

El operativo generó movimiento en el sector durante la mañana y permitió realizar una inspección del vehículo y de los alrededores.

¿Una camioneta robada y abandonada?

Mientras continúa la investigación, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que la camioneta podría haber sido robada y posteriormente abandonada en el lugar.

La falta de cámaras de seguridad en ese sector representa una dificultad para reconstruir cómo llegó el vehículo hasta debajo del puente y quiénes lo dejaron allí.

De todos modos, se trata de una investigación en curso y todavía resta determinar fehacientemente el origen de la Amarok y las circunstancias en las que terminó en ese sector de Ringuelet.

La Policía trabaja ahora para establecer si existe una denuncia por robo vinculada al dominio del vehículo y reconstruir sus últimos movimientos.