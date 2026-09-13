Mochila de delivery, pasamontañas y un revólver

Dos jóvenes fueron aprehendidos en la zona de 12 y 69, luego de una persecución policial que comenzó cuando circulaban en una moto Honda Wave y terminó con el secuestro de un revólver calibre .38, municiones, pasamontañas y otros elementos. Uno de los involucrados tiene 19 años y el otro es menor de edad: tiene apenas 16.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del GTO de la comisaría Novena, en el marco de un dispositivo de saturación territorial. Según informaron fuentes, los agentes observaron en 7 y 72 una Honda Wave con dos ocupantes. El acompañante llevaba una mochila identificada con la aplicación de delivery Pedidos Ya.

Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los sospechosos escaparon por avenida 72 y luego tomaron calle 12 en dirección a 69. Durante la persecución, a la altura de 12 entre 70 y 71, uno de los ocupantes habría arrojado un arma de fuego a la vía pública.

Finalmente, en 12 y 69 los policías lograron interceptarlos. Allí secuestraron un revólver calibre .38 marca Bagual, sin numeración y con tres municiones. También encontraron una bujía modificada con la punta limada, dos pasamontañas, un celular y la mochila de Pedidos Ya.

El procedimiento quedó en manos de la UFI 16 de La Plata y de la Fiscalía Juvenil. El mayor de edad quedó aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego y la infracción correspondiente al rodado.

Cabe mencionar que en cuanto al adolescente de 16 años, la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso su identificación y posterior entrega a sus progenitores.

El caso también abrió una línea de investigación sobre una modalidad que viene siendo observada en distintos hechos recientes en el casco urbano de La Plata contra deliverys.