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DISPUTA POR LA MARCA

Morla y dos hermanas de Maradona serán juzgados

Archivo

Por Redacción

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por Matías Morla y otros imputados en la causa por presunta defraudación por administración fraudulenta vinculada con las marcas de Diego Maradona. De esta manera, quedó confirmada la realización del debate oral.

El abogado y exapoderado de los derechos comerciales del Diez había ofrecido $150 millones. La resolución también alcanzó a Rita Mabel y Claudia Nora Maradona, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia. Los representantes legales de Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando se habían opuesto al planteo.

La investigación apunta al manejo de los derechos de imagen y las marcas del exfutbolista. Morla presidió Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022 y había sido intimado judicialmente en 2021 a transferir la administración de esos derechos a los herederos.

Morla, Pomargo y Garmendia están acusados como coautores, mientras que las hermanas de Maradona enfrentan cargos como presuntas partícipes necesarias.

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