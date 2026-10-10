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Motochorros armados persiguieron a un conductor a toda velocidad en la Autopista La Plata-Buenos Aires

El hombre fue seguido por dos delincuentes que se movilizaban en una moto. Uno de ellos le habría apuntado con un arma de fuego mientras intentaban concretar el robo. La víctima aceleró y logró escapar. Por el hecho, hay un sospechoso detenido.

Por Redacción

Un violento intento de robo quedó registrado en video en la Autopista La Plata-Buenos Aires, donde dos motochorros persiguieron a un conductor a toda velocidad con la intención de asaltarlo. En medio de la secuencia, uno de los sospechosos llegó a apuntarle con lo que parecía ser un arma de fuego.

El episodio generó una situación de extrema tensión para la víctima, que circulaba por la traza cuando fue interceptada por los delincuentes. Lejos de desistir, los sospechosos continuaron siguiéndolo mientras se desplazaban en moto a gran velocidad.

La persecución quedó registrada en video

Las imágenes muestran cómo los dos motochorros se acercaron al conductor y lo persiguieron durante varios metros. En uno de los momentos más impactantes de la secuencia, uno de ellos habría sacado un arma y apuntado hacia la víctima, en pleno movimiento.

Ante la amenaza, el hombre aceleró para intentar alejarse de los asaltantes y finalmente consiguió dejarlos atrás. De esa manera, logró escapar y evitar que el robo se concretara.

Un sospechoso fue detenido

Tras el intento de asalto, la Policía logró identificar y detener a uno de los presuntos involucrados. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que se concretó el procedimiento.

El hecho vuelve a poner el foco en la inseguridad y en los riesgos que enfrentan los conductores en las rutas y autopistas de la región, especialmente ante ataques en los que los delincuentes actúan a gran velocidad y presuntamente armados.

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