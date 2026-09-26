Motochorros atacaron a metros de Parque Castelli

Dos motochorros protagonizaron un violento robo en la zona de Parque Castelli, donde sorprendieron a un hombre que se encontraba sobre su vehículo, lo encañonaron y le sustrajeron la moto. Toda la secuencia duró menos de un minuto y quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió en calle 63 entre 25 y 26, cuando la víctima estaba en la vereda de un gimnasio. En ese momento, fue abordada por dos delincuentes que circulaban en otra moto. Uno de ellos exhibió un arma y lo obligó a descender inmediatamente.

Según el relato de la víctima, los asaltantes actuaron con rapidez y escaparon del lugar llevándose ambos rodados, mientras la víctima quedó a pie y sin posibilidades de impedir la fuga.

Las imágenes de una cámara de seguridad permitieron registrar el momento en que los delincuentes se acercan, la intimidación con el arma y el posterior escape.

Cabe mencionar que a pocas cuadras del hecho, en 64 y 21, en las últimas horas también ladrones habían atacado a un vecino con una navaja en el ojo. Los ladrones continúan prófugos.