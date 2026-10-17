Motochorros atacaron a una joven en Los Hornos

Una joven fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en Los Hornos, donde dos delincuentes que se movilizaban en una moto la interceptaron mientras caminaba por avenida 60 y le robaron el teléfono celular después de golpearla en la cabeza.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.50, cuando la víctima caminaba por avenida 60 desde 137 hacia 140. Al llegar a la esquina de 139, fue sorprendida por dos hombres que circulaban en un motovehículo de 110 centímetros cúbicos.

Según denunció, uno de los sospechosos se abalanzó sobre ella y, en medio de un breve forcejeo, comenzó a darle varios golpes de puño en la cabeza. En esas circunstancias, logró sustraerle un celular que llevaba entre sus prendas.

Tras el ataque, ambos intentaron escapar en la moto en dirección a 59 y 139. Sin embargo, la joven trató de recuperar su mochila y volvió a forcejear con uno de los agresores, que cayó al suelo y soltó el elemento.

Finalmente, los dos delincuentes lograron huir a bordo del rodado, mientras que la víctima se alejó corriendo del lugar.

El caso vuelve a poner en foco la preocupación por la inseguridad en Los Hornos, donde los hechos delictivos mantienen en alerta a los vecinos. La violencia con la que actuaron los asaltantes, que no dudaron en golpear a la joven para concretar el robo, suma inquietud entre quienes transitan por el barrio, especialmente durante la noche y la madrugada.