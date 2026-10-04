Un nuevo episodio de inseguridad sacudió este domingo por la mañana a Los Hornos, donde dos motochorros asaltaron a un hombre para robarle la bicicleta y le dispararon en una pierna antes de escapar. El ataque ocurrió alrededor de las 7.40 en 58 entre 147 y 148 y quedó registrado en un video que muestra la secuencia del violento robo.

Según la información aportada sobre el caso en exclusiva a EL DÍA, los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y sorprendieron a la víctima para sustraerle la bicicleta. En medio del asalto, uno de ellos le efectuó un disparo que impactó en una de sus piernas. Después, ambos escaparon del lugar.

El hombre recibió un balazo calibre .22 que, de acuerdo con los datos brindados, no tuvo orificio de salida. La secuencia generó preocupación entre los vecinos de la zona, donde quienes se encontraban cerca acudieron rápidamente para asistirlo.

El disparo y la fuga de los motochorros

Tras el ataque, las personas que auxiliaron a la víctima permanecieron junto a ella hasta la llegada de la Policía y una ambulancia. El episodio volvió a poner en el centro de la escena la violencia con la que actúan los delincuentes en los robos callejeros, incluso cuando el objetivo es sustraer una bicicleta.

Uno de los datos que surgieron después del hecho apunta a la motocicleta utilizada por los asaltantes. Según la información recibida, el vehículo tenía una denuncia por robo realizada pocas horas antes del ataque en Los Hornos.

Además, de acuerdo con lo que habría informado la Policía a quienes asistieron al hombre, los ocupantes de la moto ya eran seguidos desde la zona de Romero. Tras el disparo y el robo, los sospechosos huyeron y, hasta el momento, no se brindaron datos oficiales sobre sus identidades o detenciones.

Un nuevo hecho de inseguridad en Los Hornos

El asalto ocurrió a plena luz de la mañana, en una zona residencial de la localidad platense. La violencia del episodio quedó reflejada en el registro audiovisual y en el relato de quienes intervinieron para ayudar a la víctima.

La investigación deberá determinar las circunstancias del ataque, reconstruir la fuga de los sospechosos y establecer si la motocicleta robada horas antes fue utilizada en otros hechos delictivos.

Mientras tanto, el caso vuelve a encender la preocupación por los robos cometidos por motochorros en la región, en un episodio en el que un hombre terminó baleado por la sustracción de su bicicleta.