Motochorros sin piedad en La Plata: encañonan, pegan culatazos e intentan atropellar para robar

Dos jóvenes delincuentes a bordo de una moto sorprendieron anoche en una calle de Arturo Seguí a dos adolescentes a los que atacaron a trompadas y culatazos, e incluso los encañonaron e intentaron atropellarlos. El embate delictivo tuvo como objetivo despojarlos de sus pertenencias.

Progenitores de las víctimas relataron que sus hijos fueron sorprendidos por los motochorros a eso de las 21.30 a pasos de la intersección de 137 y 420 de la localidad de la zona norte de La Plata, aunque el robo no llegó a consumarse.

En su afán delictivo, los malvivientes exhibieron un arma de fuego ante sus víctimas a fin de infundir miedo y luego procedieron a solicitarles sus pertenencias. Pero debido a que los chicos se resistieron e incluso uno opuso resistencia, se dio lugar a un forcejeo en medio de la calle. Los delincuentes reaccionaron con golpes de puño y uno de ellos además arremetió a culatazos provocando algunas heridas leves.

En ese momento una vecina que alertó de la secuencia salió a la calle en defensa de los chicos agredidos. Por su parte, el conductor de la moto, al ver que la empresa del robo se diluía, decidió atropellar a las víctimas. Sin embargo esa maniobra también fracasó.

En ese marco, uno de los maleantes logró ser retenido por los presentes y a los pocos minutos quedó aprehendido por la policía de la jurisdicción. Luego lo trasladaron a la seccional de Villa Elisa en donde ya lo esperaba su madre.

"Los vecinos estamos a la deriva, se llama al 911 y el móvil no llega. La semana pasada en esa esquina robaron a una chica. Los vecinos tratamos de cuidarnos con sistemas de monitoreo y alarma. Pero la comisaría hace oídos sordos", consignaron sobre la ola delictiva que viven los vecinos de ese sector de la Ciudad.