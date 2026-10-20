Muerte de Luis Yauri: la familia marchó por justicia

A dos semanas de la muerte de Luis Yauri, el adolescente de 15 años que fue embestido por un colectivo de la Línea Este cuando circulaba en bicicleta, familiares, amigos y vecinos marcharon ayer por las calles de La Plata para exigir justicia. La movilización estuvo marcada por el dolor y la indignación ante la liberación del chofer imputado y los cuestionamientos de la familia sobre cómo se llevó adelante la investigación inicial.

La convocatoria comenzó pasadas las 14 en diagonal 80 y 117, el cruce donde ocurrió el siniestro fatal el pasado 5 de octubre. Desde allí, los manifestantes caminaron con carteles y banderas hasta la Plaza San Martín y luego se dirigieron a la Comisaría Segunda, ubicada en avenida 38 entre 7 y 8, donde hicieron visible su reclamo por el accionar policial.

Zamira Castañeda, hermana de Luis, sostuvo con EL DIA que la marcha buscó visibilizar el caso y exigir que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia. “Vinimos a pedir que se esclarezcan las cosas y que la comisaría realice bien el trabajo que no hizo en su momento”, expresó.

La joven cuestionó las actuaciones labradas tras el choque y aseguró que, según su revisión, hay datos que faltan en el expediente. “En el acta de procedimiento hay horarios que no figuran y hay testigos que no están; mejor dicho, no hay testigos”, afirmó. Y agregó: “A pesar del dolor por la pérdida, tenemos que salir a dar la cara”.

La familia reclama que se incorporen elementos que permitan reconstruir lo ocurrido, entre ellos las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes viajaban en el colectivo. También apuntó a las marcas de frenado que, según sostuvo, quedaron sobre la calzada y deberían ser analizadas formalmente por los investigadores.

“Queremos que se aclaren las cosas, que se busquen los testigos, que se tomen las declaraciones, que se pidan las cámaras y que se pueda demostrar la culpabilidad de la persona”, remarcó Castañeda. En ese sentido, cuestionó que el chofer continúe en libertad mientras, a su entender, todavía faltan medidas para esclarecer el hecho.

Por último, Castañeda pidió que la causa avance y que no se intente responsabilizar a la víctima. “No queremos que se tapen ni se oculten las cosas, ni que se inventen situaciones para intentar responsabilizar a mi hermano Luis, porque no fue así”, concluyó.