Muerte tras el choque de una moto con una camioneta

Una nueva muerte en un accidente vial generó dolor y preocupación en la Región: un hombre de 47 años perdió la vida en la jornada de ayer tras un choque entre la moto —que, según las fuentes, la conducía el fallecido— y una camioneta en City Bell.

El accidente ocurrió en la zona de Camino General Belgrano y calle 485. Por causas que —al cierre de esta edición— eran materia de investigación, la motocicleta Honda 125 cc colisionó con una Hyundai Tucson.

El motociclista fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital San Roque de Gonnet. Sin embargo, murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta, de 40 años, quedó imputado por homicidio culposo.

En el caso intervino la UFIJ N° 10 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso las pericias y demás diligencias de rigor.