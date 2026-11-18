Un allanamiento en La Plata formó parte de un operativo de 19 procedimientos realizados por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación sobre la organización delictiva que en 2024 cavó un túnel de unos 150 metros para intentar ingresar a las bóvedas de un banco en San Isidro.

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Evita, Ramos Mejía, Rafael Castillo, Ituzaingó, Merlo, Avellaneda, Villa Domínico, Turdera y La Plata. También hubo procedimientos en dos establecimientos penitenciarios: la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica y el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.

Como resultado del despliegue, fueron detenidos tres hombres, dos argentinos y uno uruguayo. Además, los investigadores identificaron a otras personas que estarían vinculadas con la estructura criminal. Por el momento, no trascendieron detalles específicos sobre el procedimiento realizado en La Plata.

La investigación por el túnel de San Isidro

La causa tiene como antecedente el frustrado intento de robo descubierto en agosto de 2024, cuando un transeúnte encontró una varilla metálica en la vía pública y alertó sobre una situación sospechosa. A partir de ese hallazgo, efectivos policiales descubrieron un túnel clandestino de aproximadamente 150 metros que partía desde un local comercial y se dirigía hacia las bóvedas de una sucursal bancaria ubicada en Chacabuco al 400, en San Isidro.

En aquella oportunidad fueron identificados y detenidos cuatro hombres de nacionalidad uruguaya y otro sospechoso apodado “Johny”, señalado como presunto responsable de realizar traslados fluviales clandestinos en la zona de Tigre.

Sin embargo, la investigación continuó para determinar quiénes habían financiado la excavación, quiénes participaron en la logística y cuáles eran las responsabilidades de los integrantes de la organización.

Según informó la Policía Federal, un año después surgieron nuevos elementos que advertían sobre posibles intentos de robo mediante una modalidad similar en otras dos sucursales bancarias: una ubicada en la calle Quintana, en el barrio porteño de Recoleta, y otra en la ciudad bonaerense de Chivilcoy.

La investigación permitió establecer que la organización contaba con una estructura que incluía operadores logísticos, especialistas en excavaciones y personas encargadas de conseguir inmuebles mediante contratos de alquiler presuntamente fraudulentos y suplantaciones de identidad.

Los investigadores también detectaron comunicaciones entre los principales sospechosos, operadores logísticos e internos de establecimientos penitenciarios bonaerenses.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los 19 procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, taladros, percutores, amoladoras y documentación de interés para la causa.

También se incautaron prendas de vestir que presentarían características similares a las utilizadas por uno de los sospechosos durante el intento de robo al banco de San Isidro.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de San Isidro, encabezada por Patricio Ferrari, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de ese distrito, a cargo de Ricardo José Costa.

Los detenidos y el resto de los imputados quedaron a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como robo agravado en grado de tentativa y daño agravado.