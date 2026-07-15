Murió en La Plata un hombre en situación de calle: ¿a causa de un disparo o por problemas de salud?

La Justicia de La Plata investiga las causas del fallecimiento de un hombre de 38 años en situación de calle, quien ingresó al Hospital San Juan de Dios con una herida de bala en una pierna y murió horas después tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Los investigadores buscan determinar si el deceso fue consecuencia de una agresión armada o si obedeció a complicaciones médicas ajenas al ataque, al tiempo que intentan identificar al autor del disparo.

El caso comenzó a ventilarse durante las primeras horas de este miércoles en el barrio de Altos de San Lorenzo. Vecinos de la zona de calle 18 y 79 encontraron a la víctima con un impacto de proyectil en el muslo derecho y, ante la urgencia, particulares se encargaron de trasladarlo por sus propios medios hacia el centro de salud de 70 y 27.

De acuerdo con los voceros del caso, el paciente ingresó al nosocomio en estado consciente y recibió las curaciones de rigor. Sin embargo, su cuadro clínico sufrió una descompensación horas más tarde que derivó en el paro cardíaco fatal.

Ante este escenario, la fiscalía en turno aguarda el informe de la autopsia para precisar el nexo causal entre la lesión de arma de fuego y el fallecimiento, mientras personal policial realiza peritajes en el lugar del hecho y busca testimonios que permitan reconstruir las circunstancias del ataque.