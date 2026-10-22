Murió tras un accidente en moto en Los Hornos

Una nueva muerte vial conmociona a La Plata. Una mujer de 38 años falleció en las últimas horas después de permanecer internada en estado crítico por las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el domingo pasado en Los Hornos. La noticia provocó un profundo dolor entre sus familiares, que la despidieron con sentidos mensajes en las redes.

La víctima fue identificada como María Micaela Pacheco. El siniestro fatal se registró el 18 de octubre, alrededor de las 9, en la avenida 60 entre 141 y 142, cuando circulaba en una motocicleta junto a un joven de 23 años.

Por causas que todavía se investigan, ambos ocupantes cayeron del rodado y terminaron sobre la vía pública. Cuando llegaron los efectivos del Comando de Patrullas, encontraron a la mujer tendida en la calle, con heridas sangrantes en el rostro y la cabeza. A pocos metros estaba la moto, mientras que el acompañante permanecía sentado sobre el cordón.

De acuerdo con el informe policial, el joven manifestó que habían caído solos y que no recordaba lo sucedido. También necesitó asistencia médica, aunque no fue trasladado a un centro de salud.

La situación de Pacheco, en cambio, era mucho más delicada. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó al lugar y la trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. La mujer ingresó inconsciente y con lesiones de gravedad.

Un desenlace doloroso

Pacheco permaneció internada en el área de terapia intensiva, con un cuadro complejo que incluía politraumatismos graves, insuficiencia respiratoria y complicaciones cardíacas. Según la actualización, la paciente sufrió un nuevo paro cardíaco y, pese a las maniobras de reanimación, los médicos no lograron revertir la situación. Su fallecimiento fue confirmado por una profesional de la unidad de cuidados intensivos.

La noticia golpeó de lleno a su entorno. En las redes sociales, sus allegados expresaron su dolor por la pérdida y le dedicaron mensajes de despedida, en medio de la conmoción por una muerte que llegó tres días después del accidente.

En paralelo, la investigación deberá establecer con precisión cómo se produjo la caída de la motocicleta y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en las lesiones fatales. Tras conocerse el deceso, la causa quedó encuadrada como homicidio culposo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata.

La muerte de Pacheco vuelve a poner en primer plano la preocupación por la siniestralidad vial en la región. Con su fallecimiento, el registro de víctimas fatales por accidentes de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada llegó a 52 en lo que va de 2026. Se trata además del tercer deceso en octubre.