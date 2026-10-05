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Murió un bebé de 10 días tras un triple choque en Punta Lara

Ocurrió en la noche del domingo. Su hermanita de 3 años, internada

Accidente fatal en Punta Lara (El DIA)
Accidente fatal en Punta Lara (El DIA)
Accidente fatal en Punta Lara (El DIA)

Por Redacción

Un bebé de 10 días murió en un violento choque ocurrido anoche en Punta Lara, mientras que su hermana de 3 años debió ser hospitalizada. El trágico episodio vial tuvo lugar en Almirante Brown y 106 de Ensenada cerca de las 22 de este domingo cuando, por causas que se investigan, colisionaron una Ford EcoSport contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

La Ford era conducida por un hombre de 66 años, que fue identificado como Oscar Luciano Pacheco. En tanto que los ocupantes del Volkswagen se llevaron la peor parte porque viajaba una familia que quedó destrozada: Yasmin Jaimon, de 24 años, iba al volante, mientras que su hijo recién nacido perdió la vida producto del fuerte impacto y su otra hija fue trasladada al Hospital de Niños, donde permanece internada en estado reservado.

Cabe destacar que el bebé, tras el accidente, fue derivado al mismo nosocomio pero pese a los esfuerzos los médicos no pudieron salvarle la vida debido a las heridas que sufrió producto de haber salido despedido del vehículo en el que viajaba. En tanto, entre los heridos, también se encuentran una mujer de 57 años y una de 33, y un hombre de 43, aunque no se brindaron mayores detalles de cómo es su estado de salud.

Se informó que el conductor de la EcoSport fue demorado e imputado en una causa que lleva la carátula de "homicidio culposo" y quedó bajo la intervención de la UFI N° 10 de La Plata. También fueron imputados una mujer de 37 años y un hombre de 26. Además todos los vehículos involucrados en el choque quedaron secuestrados para realizarles las pericias pertinentes.

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