Murió un joven de 29 años tras un choque en Ruta 2

Un joven de 29 años murió este sábado tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura del partido de Castelli.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 176, en sentido descendente, donde por causas que son materia de investigación colisionaron un Volkswagen Voyage, una camioneta Ford Ranger y un camión Volkswagen 13180.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Voyage, identificado como Lucas Matos, murió en el lugar. El joven era oriundo de Castelli.

En tanto, la conductora de la Ford Ranger y el chofer del camión fueron asistidos por una ambulancia del Hospital de Castelli. Ambos fueron revisados por personal médico y no necesitaron ser trasladados, ya que no presentaban lesiones.

Tras el choque, los vehículos quedaron detenidos en el cantero central de la autovía, por lo que no llegaron a obstruir completamente la circulación. De todos modos, se dispuso una reducción de calzada sobre la banquina descendente mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica.

Personal del Destacamento Vial Castelli trabajó en el lugar y preservó la escena para realizar las pericias correspondientes, que serán clave para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo” y quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.