“Nadie nos cuida”: en Los Hornos denuncian una escalada de robos

Los Hornos dice basta. El Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO) difundió un duro comunicado en el que advirtió por la escalada delictiva que atraviesa la localidad y reclamó respuestas urgentes. El pronunciamiento, que fue acompañado por vecinos, se conoció en medio de una nueva seguidilla de episodios, entre ellos el robo ocurrido en una panadería de 60 entre 133 y 134.

El asalto quedó registrado por las cámaras del comercio y muestra al delincuente amenazando a la empleada. Tras la difusión de las imágenes, una de las encargadas señaló que el sospechoso tiene una renguera. Pero el caso es apenas una muestra de un problema que, según planteó el CILHO, ya resulta cotidiano para quienes viven y trabajan en la zona.

Uno de los datos más fuertes del comunicado es que, según el Consejo, llegaron a registrarse hasta cinco robos en un mismo día y en un mismo lugar, con una concentración de los hechos entre las 19 y las 23. A eso suman asaltos a mano armada, entraderas y agresiones contra jubilados.

El reclamo también apunta directamente a la estructura de prevención. Desde el CILHO cuestionaron que una localidad de gran extensión territorial, con sectores urbanos y semi rurales y numerosos accesos hacia rutas y caminos principales, tenga una sola comisaría para atender toda la jurisdicción: la Seccional Tercera.

Por ese motivo, las instituciones y vecinos vienen reclamando desde hace años la creación de otra dependencia policial que permita dividir el territorio y mejorar la capacidad de respuesta. “Es técnicamente imposible prevenir el delito así”.

Con ese escenario, el CILHO cerró su pronunciamiento con una definición contundente: “Nadie nos cuida”. El reclamo vuelve a poner a Los Hornos en el centro de la discusión por la inseguridad en La Plata.