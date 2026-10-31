Nancy Godoy: la autopsia reveló el horror

Los resultados preliminares de la autopsia de Nancy Godoy revelaron la extrema violencia con la que fue asesinada y abrieron nuevas líneas de análisis en una causa que todavía tiene interrogantes. La docente rural de 52 años presentaba múltiples heridas punzocortantes, lesiones defensivas y mutilaciones. Los investigadores presumen que en el ataque intervino más de una persona y no descartan que haya sido sometida a torturas.

“Fue un acto de absoluto salvajismo”, resumió Sergio Briend, abogado de la familia, después de que los tres hijos de la víctima recibieran los resultados del estudio forense en una reunión con los fiscales y especialistas del Instituto Médico Forense. Según explicó, algunas de las heridas fueron provocadas cuando Nancy todavía estaba con vida y el cuerpo presentaba signos de resistencia. Se confirmó la amputación de la mano izquierda.

La causa de muerte se presume vinculada con las lesiones cortantes, aunque todavía se esperan estudios complementarios. También se analizan muestras biológicas y genéticas que podrían aportar información para identificar a los responsables. Por protocolo, la investigación contempla además la posibilidad de un abuso sexual, algo que el avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar en una primera instancia.

En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, acusados como coautores de femicidio; Leguizamón, imputada por homicidio simple en carácter de coautora, y Ernesto Bordón, señalado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

El cuerpo de la docente fue encontrado en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de donde trabajaba.